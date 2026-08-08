Perde il portafoglio con la pensione e denuncia ai carabinieri: i militari gli fanno la spesa

Foto: Ansa / FABRIZIO ZANI (18/7/2026)

Un gesto eroico

Tutto è accaduto a Curno, in provincia di Bergamo, dove un settantunenne ha denunciato lo smarrimento dei propri beni fondamentali al sostentamento ai carabinieri. I militari l'hanno ascoltato e, dopo aver appreso la situazione di fragilità, si sono attivati per aiutarlo

Quando un pensionato è andato dai carabinieri della stazione di Curno, in provincia di Bergamo, per denunciare di aver perso il portafoglio con all’interno l’intera pensione di agosto, i militari non hanno raccolto solo la denuncia, ma hanno scelto di aiutarlo concretamente. Nel pomeriggio di venerdì 7 agosto, il 71enne ha raccontato di aver perso non solo i documenti e gli effetti personali contenuti in un borsello, ma anche l’intera mensilità appena ricevuta. Una somma fondamentale per affrontare le spese quotidiane per sé e per il fratello, con cui vive in una situazione di precarietà abitativa.

Perde il portafoglio con la pensione: i carabinieri lo aiutano facendogli la spesa

I militari della stazione non si sono limitati ad ascoltare: si sono organizzati e hanno regalato a Daniele, che vive in un comune poco distante, alimenti e i beni di prima necessità. Mentre scrivevano il verbale , i militari hanno immediatamente notato l’evidente stato di sconforto del 71enne e hanno deciso di approfondire la situazione, dedicandogli tempo e ascolto. Nel corso del colloquio, alla fine, è emersa una situazione di forte fragilità. Si è trattato di un gesto semplice e spontaneo che testimonia la capacità delle forze dell’ordine di essere non solo un baluardo di sicurezza, ma anche un punto di riferimento per le persone nei momenti di difficoltà.