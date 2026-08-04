Meloni ai Carabinieri: «È la scelta che definisce l’eroe. Voi garantite la nostra sicurezza e la nostra libertà»

Foto: Ansa Foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi

Visita alla "Salvo D'Acquisto"

«L’ho già detto in altre occasioni: la cosa più preziosa che abbiamo è la libertà. E che la libertà non esiste se non c’è sicurezza. Non sono venuta qui a fare discorsi. Sono venuta qui a stringervi la mano, a guardarvi negli occhi e a dirvi: grazie. Grazie a nome mio, del Governo, dell’Italia e di un popolo che è molto più consapevole di quanto possa sembrare dei sacrifici che fate, del lavoro che svolgete. E di quanto quel lavoro sia estremamente prezioso».

Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della visita di questa mattina alla Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Roma, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. Accompagnata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Salvatore Luongo, la premier ha incontrato il personale dell’Arma impiegato nei servizi di ordine pubblico in Val di Susa (Torino) in occasione dei violenti scontri avvenuti lo scorso 25 luglio durante le manifestazioni dei No Tav.

Voi garantite la libertà a tutti i cittadini

«Voi garantite la sicurezza» e dunque «la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha: la sua libertà. La libertà di poter aprire la saracinesca senza dover temere una rapina, la libertà per una ragazza di poter attraversare un parco senza temere di essere aggredita: la libertà delle persone più fragili, non di quelle privilegiate.

Nel corso della visita, il Presidente Meloni ha rivolto un sentito ringraziamento ai militari per la professionalità, il coraggio e il senso del dovere dimostrati nello svolgimento del loro servizio e ha incontrato alcuni dei Carabinieri rimasti feriti negli scontri, esprimendo loro, a nome suo personale e dell’intero Governo, la vicinanza e la gratitudine delle Istituzioni.

Non c’è stipendio adeguato per chi rischia la vita per difenderci

«Non c’è uno stipendio adeguato per quello che voi fate ogni giorno. Non c’è per una persona che decide di rischiare la propria vita, per una persona che può ritrovarsi con parti del corpo lesionate perché c’è un cantiere con un’infrastruttura da proteggere con i suoi lavoratori», ha continuato Meloni che ha poi ribadito: «È la scelta che definisce l’eroe. È la capacità e la voglia di scegliere gli altri prima di sé stessi. E voi siete questo. E quindi io, sai, ho promesso che non avrei fatto lunghissimi discorsi, ma voglio dirvi grazie e voglio dirvi che so quanto sia difficile il vostro lavoro, che so quanto possa essere frustrante a volte, quanto possa essere frustrante anche certo dibattito politico, ma ricordatevi che voi potete sempre camminare a testa alta. E non vale per tutti in questa nazione», ha concluso Giorgia Meloni.