Ritrovato il corpo del marito del ministro Roccella: Luigi Cavallari era disperso nel Lago di Vico dal 27 giugno

Foto: Ansa Foto / Giuseppe Lami (agosto 2026)

La tragedia

È stato ritrovato questa mattina nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo senza vita di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natività e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Cavallari risultava disperso nelle acque del bacino lacustre dallo scorso 27 giugno. Una tragedia che purtroppo si chiude nel modo previsto, atteso che sin dalle prime ore successive alla scomparsa c’erano poche speranze di ritrovare Cavallari in vita. – A ritrovare il corpo senza vita del marito della ministra Roccella, nel lago di Vico, sono stati i sommozzatori della Polizia di Stato. In questi giorni i sub non hanno mai smesso le loro attività di ricerca. La Procura di Viterbo, nelle prossime ore, disporrà l’autopsia. In attesa del risultato degli esami clinici gli investigatori non confermano che il cadavere sia stato identificato compiutamente come il marito della ministra Roccella,

Un grande amore

Eugenia Roccella e Luigi Cavallari erano uniti da una vita. Un amore e un affetto straordinario che nemmeno l’impegno politico della ministra aveva mai messo in discussione. La Roccella si era detta, “sconvolta” dopo la scomparsa dal lago del marito, ricevendo tanti attestati di stima e di affetto da tutte le forze politiche e sociali. Dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri, a tutti i segretari dei partiti, Roccella aveva avvertito il calore umano della politica davanti a una tragedia cosi imponente.

Ma anche un vergognoso odio social. Il 27 giugno scorso la tragedia, purtroppo non isolata quest’anno nelle acque dolci, probabilmente causata dallo shock termico (la temperatura dell’acqua nei laghi è quasi sempre bassissima) o dalla profondità del fondale.

La denuncia sull’odio social

Ringraziando tutti coloro che le erano stati vicini, Eugenia Roccella aveva anche denunciato la vergogna dell’odio social. Diversi i commenti di “persone” che, anche dinanzi a una tragedia personale non avevano mancato di insultare la ministra, di scrivere cose inenarrabili e di “esultare” per la scomparsa del coniuge. Come se non avesse diritto nemmeno al rispetto. La canea di strumenti di odio che sono incommentabili.