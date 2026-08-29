Piovono banconote a Belluno, senzatetto fa volare in strada da una valigetta biglietti da 50€ in quantità: giallo sulla provenienza e passanti increduli

Foto: Imagoeconomica / Mattia Calaprice (Foto d'archivio)

Non è un film...

Da dove arrivi quel tesoro resta un mistero: la questura al lavoro sul caso ha aspettato fiduciosamente che qualcuno si presentasse per sporgere denuncia di smarrimento o per reclamare la proprietà della somma, ma nessuno si è ancora fatto vivo...

La solita valigetta piena di banconote e la corsa a raccoglierle: ma non è un film… È la scena surreale di un pomeriggio estivo come tanti che a Belluno un senzatetto ha deciso di movimentare per la gioia dei passanti quando all’improvviso ha cominciato a seminare biglietti da 50 euro lungo la strada, facendole volare in aria direttamente da una ventiquattrore. A notare il gesto insolito – che riporta Il Gazzettino e rilancia il Tgcom24 – è stato un passante che, insospettito dalla scena e temendo si trattasse di soldi falsi o di una truffa, ha allertato la Polizia di Stato.

Piovono banconote a Belluno, senzatetto fa volare da una valigetta biglietti da 50 euro

Così gli agenti, raccogliendo il bizzarro allarme, sono intervenuti tempestivamente sul posto e si sono messi di buona lena a raccogliere dal ciglio della strada ben 80 biglietti da 50 euro, racimolando dall’asfalto un totale di 4.000 euro. E da qui scatta un mini-giallo: contrariamente ai dubbi iniziali dei presenti, infatti, le verifiche della questura hanno confermato che le banconote erano assolutamente autentiche.

Un senzatetto rovescia una valigetta piena di banconote: ignota la provenienza e giallo sul proprietario del tesoretto

Non solo. Perché se il mistero sul munifico benefattore si è subito svelato dopo i primi controlli sull’uomo, rivelando che l’autore dell’inconsueto gesto è un profugo di origine irachena, presente nella città veneta almeno dal 2022, ciò che resta ancora un’enigma è la provenienza di quella somma di denaro: non è chiaro infatti dove l’uomo abbia trovato la valigetta. E a poco è valsa, fin qui, l’attesa del personale della questura al lavoro sul caso, che nelle ore e nei giorni successivi al fatto – accaduto lo scorso 5 agosto – ha aspettato fiduciosamente che qualcuno si presentasse per sporgere denuncia di smarrimento o per reclamare la proprietà della somma. Nessuno, tuttavia, si è fatto avanti.

Belluno, pioggia di banconote, un giallo tra mistero e favola metropolitana

Di fronte all’assenza di proprietari o di segnalazioni di furto riguardo la valigetta di banconote, le forze dell’ordine hanno applicato la procedura prevista dalla legge, trasferendo l’intera cifra agli uffici del Comune di Belluno. La vicenda, sospesa tra la favola urbana e il mistero, ha lasciato la città a interrogarsi sulle reali intenzioni dell’uomo e sull’origine di quel tesoro inaspettato sparso al vento.