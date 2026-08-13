Paura per Francesco Gabbani, malore durante il concerto a Letojanni: l’arrivo dei soccorritori e le condizioni del cantante

Foto: YouTube / Roberto Cacciola (12/8/2026)

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Al momento non si sa come sta il cantante, che nei prossimi giorni, salvo ulteriori comunicazioni, dovrebbe proseguire il tour. Dopo aver abbandonato il palco, il primo cittadino è salito al suo posto per rassicurare il pubblico

Francesco Gabbani si è sentito male durante un concerto a Letojanni, nel Messinese. Momenti di tensione per l’artista carrarino, protagonista di uno degli eventi del Letojanni Summer Festival, che non è riuscito a terminare il concerto gratuito organizzato in piazza Cagli. Poco dopo essere salito sul palco, nella serata di mercoledì 12 agosto, Gabbani ha infatti accusato un problema fisico che lo ha costretto a sospendere lo spettacolo e a tornare nel backstage, dove è stato soccorso dal personale sanitario.

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L’esibizione era cominciata davanti a una piazza piena di persone e a un pubblico carico per seguire uno degli appuntamenti più attesi dell’evento. Dopo i primi brani, però, si è verificato qualcosa di diverso dal solito. Alcuni spettatori hanno avvertito una minore energia da parte del cantante e qualche difficoltà nell’esecuzione delle canzoni. Di conseguenza, la situazione ha poi portato all’interruzione dello show. Gabbani ha lasciato il palco e la musica si è fermata, mentre tra le persone presenti crescevano i dubbi per capire cosa fosse accaduto.

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