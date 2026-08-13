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Paura per Francesco Gabbani, malore durante il concerto a Letojanni: l’arrivo dei soccorritori e le condizioni del cantante
Al momento non si sa come sta il cantante, che nei prossimi giorni, salvo ulteriori comunicazioni, dovrebbe proseguire il tour. Dopo aver abbandonato il palco, il primo cittadino è salito al suo posto per rassicurare il pubblico
Francesco Gabbani si è sentito male durante un concerto a Letojanni, nel Messinese. Momenti di tensione per l’artista carrarino, protagonista di uno degli eventi del Letojanni Summer Festival, che non è riuscito a terminare il concerto gratuito organizzato in piazza Cagli. Poco dopo essere salito sul palco, nella serata di mercoledì 12 agosto, Gabbani ha infatti accusato un problema fisico che lo ha costretto a sospendere lo spettacolo e a tornare nel backstage, dove è stato soccorso dal personale sanitario.
Francesco Gabbani si sente male sul palco in Sicilia: non si hanno aggiornamenti sulle condizioni
L’esibizione era cominciata davanti a una piazza piena di persone e a un pubblico carico per seguire uno degli appuntamenti più attesi dell’evento. Dopo i primi brani, però, si è verificato qualcosa di diverso dal solito. Alcuni spettatori hanno avvertito una minore energia da parte del cantante e qualche difficoltà nell’esecuzione delle canzoni. Di conseguenza, la situazione ha poi portato all’interruzione dello show. Gabbani ha lasciato il palco e la musica si è fermata, mentre tra le persone presenti crescevano i dubbi per capire cosa fosse accaduto.
La comunicazione del sindaco: «Ha avuto un piccolo malore, è dispiaciuto, ma la salute viene prima»
Dopo alcuni minuti è stato Alessandro Costa, sindaco di Letojanni, per parlare direttamente al pubblico. Dopo essere salito sul palco, il primo cittadino ha comunicato che Gabbani non si stava bene e che, in via precauzionale, sarebbe stato sottoposto agli opportuni controlli. «Ha avuto un leggero malore che merita ulteriori accertamenti. La serata non può continuare», ha spiegato il sindaco, rivolgendo una pronta guarigione al cantante: «L’artista è dispiaciuto, ma la salute viene prima di tutto». Per ora, oltre alle notizie annunciate dal sindaco di Letojanni Alessandro Costa, non si hanno ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Francesco Gabbani.
Le date dei prossimi eventi di Francesco Gabbani, salvo imprevisti
Salvo ulteriori comunicazioni, Francesco Gabbani nei prossimi giorni dovrebbe proseguire il tour in alcune piazze d’Italia per il suo tour. L’artista, che è impegnato anche nelle registrazioni della prossima edizione di X Factor in cui è giudice insieme a Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama, si dovrebbe esibire a Presicce Acquarica, in provincia di Lecce e a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila. È già pianificato anche il tour del 2027, con l’Occidentali’s Party che festeggerà i 10 anni del brano previsto al Nelson Mandela Forum di Firenze il 17 aprile 2027 e all’Unipol Forum di Milano il 22 aprile 2027.