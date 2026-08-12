“La Forchetta Briaca”, il nuovo podcast tra cronaca nera e politica: da Garlasco al delitto del Circeo

Appuntamento su Youtube

Cronaca nera, politica e vita privata si incontrano attorno a una cena immaginaria. È questa la formula de “La Forchetta Briaca”, il nuovo podcast ideato e condotto da Cristina Gimignani e Andrea Tosatto, che prova a unire il racconto dei grandi casi di cronaca alle vicende e ai retroscena della politica italiana.

A dare il nome al programma è una sorta di “convitato di pietra”: La Forchetta Briaca, personaggio immaginario che interviene nel corso della conversazione rivolgendo agli ospiti domande provocatorie e imbarazzanti, espresse in un altrettanto immaginario vernacolo livornese.

La struttura del talk rompe con gli schemi dell’intervista tradizionale. Ogni puntata prende le mosse dal commento di un caso di cronaca nera per arrivare progressivamente alla politica, alla storia e anche alla dimensione più personale dell’ospite, chiamato simbolicamente a partecipare a una cena.

A condurre il programma sono due personalità ed esperienze differenti. Cristina Gimignani, conduttrice e autrice di programmi dedicati alla storia politica su Radio1 e GR Parlamento, e Andrea Tosatto, blogger e psicologo. Due approcci diversi, quasi uno yin e uno yang, sui quali si costruisce il ritmo del nuovo format.

Carlo Taormina tra Garlasco e Cogne

Tra gli ospiti delle prossime puntate ci sarà l’avvocato Carlo Taormina, chiamato ad affrontare due casi che hanno segnato profondamente la cronaca nera italiana: il delitto di Garlasco e il delitto di Cogne.

L’analisi dei grandi casi giudiziari diventerà anche il punto di partenza per allargare la conversazione alla società, alla politica e alle vicende personali dell’ospite.

Domenico Gramazio e il ricordo di Angelo Izzo

Un’altra puntata vedrà protagonista Domenico Gramazio, storico esponente della destra italiana.

Gramazio tornerà, tra l’altro, su un episodio legato agli anni in cui era dirigente del Movimento Sociale Italiano, ricordando quando mise alla porta Angelo Izzo e i suoi compagni, successivamente passati alla storia criminale italiana come i responsabili del massacro del Circeo.

Il racconto sarà l’occasione per ripercorrere episodi e passaggi della storia della destra italiana, intrecciando memoria politica e cronaca.

Da Marco Rizzo a Stefano Andreotti: gli ospiti de “La Forchetta Briaca”

“La Forchetta Briaca” ha già ospitato Marco Rizzo, Stefano Andreotti e Luisa Regimenti, assessore della Regione Lazio.

Il calendario delle prossime puntate prevede nuovi protagonisti provenienti da mondi differenti. Tra i nomi annunciati figurano Osho e Fulvio Abbate, oltre a esponenti dello spettacolo, del giornalismo e della politica.

Il talk viene girato a Roma, negli spazi del ristorante Camponeschi, e va in onda ogni venerdì alle ore 19 sul canale YouTube di Andrea Tosatto.

Una cena immaginaria, insomma, nella quale cronaca, politica e biografie personali finiscono sullo stesso tavolo. E dove “La Forchetta Briaca” è pronta a porre proprio quella domanda che, normalmente, un ospite preferirebbe non sentirsi fare.