L’ombra dell’attacco missilistico nordcoreano sull’Ucraina: Kim Jong-un schiera i missili in Russia

Foto: Ansa / Kcna (19/2/2026)

Una nuova minaccia

Non è la prima volta che la Russia utilizza gli alleati nordcoreani per condurre le proprie operazioni in Ucraina. In passato alcuni soldati sono stati inviati al fronte per combattere contro Kiev e Pyongyang ha continuato a fornire materiale bellico a Mosca negli ultimi tempi

La Corea del Nord ha iniziato a posizionare i propri missili nella Russia occidentale e potrebbe avere a disposizione 120 missili balistici e sei lanciatori per attaccare l’Ucraina. A dare la notizia, secondo Reuters, è stato un funzionario dell’intelligence di Kiev. Al momento il Paese non ha dei sistemi di difesa aerea così avanzati e Mosca sta cercando di approfittare del problema per lanciare il maggior numero di missili balistici, che sono piuttosto difficili da distruggere.

La Corea del Nord e l’ombra dell’attacco missilistico sull’Ucraina

È stato Andrii Cherniak, dalla Direzione principale dei servizi segreti ucraini, a riferire alla Reuters che la Russia vuole dislocare un’unità missilistica di 90 nordcoreani nella regione di Voronež, all’interno della sua 112ª Brigata missilistica. Inoltre, Pyongyang ha già spedito in Russia un nuovo lotto di 40 missili KN-23 e KN-24 e il relativo personale. Comunque sia, come ha spiegato Cherniak, la modalità del dispiegamento e il numero complessivo dei razzi missili saranno definite nei colloqui di alto rango del mese prossimo. La Russia stima che il dispiegamento conterrà 120 missili balistici nordcoreani e sei lanciatori. Da non sottovalutare che lo schieramento descritto da Cherniak sembra coincidere con il lancio, da parte della Russia la scorsa settimana, dei primi due missili nordcoreani contro l’Ucraina.

I missili balistici di Kim sono pericolosi, ma non proprio precisi

In base alle informazioni fornite dai funzionari ucraini, la Corea del Nord ha dato milioni di proiettili di artiglieri ai russi, inviando 14mila soldati nella regione russa di Kursk per allontanare le incursioni ucraine via terra nel 2024. Peraltro, la scorsa settimana, le autorità di Kiev hanno spiegato che un missile nordcoreano ha distrutto un’abitazione nel villaggio di Radushne, nella zona centrale del Paese, uccidendo almeno cinque membri di una famiglia. Stando a quanto riportano le fonti militari ucraine, i missili di Kim Jong-Un, ossia i KN-23 e KN-24, hanno una portata maggiore e un carico utile più alto rispetto all’equivalente russo Iskander. Ma hanno anche dei difetti, visto che hanno meno precisione e sono anche riconducibili ad offensive che hanno prodotto un grande numero di vittime civili.