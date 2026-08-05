Panico a Londra: quattro persone accoltellate con forbici da una donna: “Non è terrorismo, è pazzia”

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A Covent Garden

Panico nel centro di Londra, nel popolare quartiere di Covent Garden dove una donna, armata di forbici, ha ferito diverse persone, almeno quattro, prima di essere arrestata. Secondo le notizie delle forze dell’ordine, è accaduto tutto lungo Endell Street intorno alle 12.30 ora locale. E quattro uomini, di età compresa tra i 34 e i 52 anni, sono stati trovati sul posto della segnalazione di un accoltellamento con ferite da taglio. La donna arrestata ha 47 anni ed è finita dentro dopo un tentativo di resistere alla polizia londinese, come da immagini sui social, con l’accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Secondo il Telegraph gli accoltellati – di 34, 39, 42 e 52 anni – sono stati trovati con ferite da arma da taglio e sono stati visitati sul posto, come ha dichiarato un portavoce di Scotland Yard. Dopo i primi sospetti su una possibile matrice terroristica, la polizia si è orientata su problemi di salute mentale della donna.

Panico a Londra per la donna armata di forbici

L’accaduto ha provocato in ogni modo momenti di panico e di angoscia nel pieno centro della capitale britannica, in un’area affollata di turisti, passanti e residenti: area tuttora alle prese con blocchi al traffico causati dal viavai dei mezzi di soccorso, fra i veicoli della polizia e ambulanze, e dai transennamenti imposti da Scotland Yard, impegnata nel prosieguo d’indagini e controlli. E’ stata vista intervenire anche un eliambulanza, che si è posata su Trafalgar Square e da lì è poi ri-decollata. La polizia rimane nell’area di Endell Street e delle immediate vicinanze di Covent Garden.