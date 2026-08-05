Covid, Conte fa ancora lo sbruffone: “Domani alle 11 sarà la volta buona”. Lisei: “L’orario dipende dai lavori dell’Aula. Legga bene la convocazione”

I lati oscuri da chiarire

Il gran giorno è arrivato. Forse. Dopo mesi di stop and go e tanti capricci Giuseppe Conte, premier ai tempi del lockdown, cede all’audizione davanti alla commissione parlamentare sul covid. La convocazione è per domani, giovedì 6 agosto, per chiarire i tanti lati oscuri nella gestione della pandemia. L’orario non è certo perché dipende dai lavori parlamentare ma il leader 5Stelle opta per l’annuncio ufficiale (e polemico) sui social. “Dopo convocazioni, rinvii e sconvocazioni, finalmente è arrivato il momento: domani, a partire dalle ore 11 circa, sarò ascoltato dalla Commissione Covid. Confido che questa sia davvero la volta buona. L’audizione sarà trasmessa in diretta streaming e potrete seguirla sui miei canali social. Vi aspetto”.

Covid, Conte annuncia polemico l’audizione: speriamo sia la volta buona

Speriamo sua davvero così, visto che due giorni fa Conte aveva diffuso un post molto simile, ben sapendo che la commissione sarebbe stata sconvocata dal presidente Marco Lisei per le votazioni in contemporanea nei due rami del Parlamento. Anche per domani non c’è alcuna certezza. Lo chiarisce, con un pizzico di sorpresa, ancora una volta, Lisei rivolgendosi al post dell’ex avvocato del popolo. “Leggo un post sui social di Giuseppe Conte che dà appuntamento alle 11 per l’audizione di domani nella Commissione d’inchiesta sul Covid. Capisco che forse non sia abituato a leggere le convocazioni. Quindi, onde evitare equivoci e le narrazioni distorte a cui abbiamo assistito finora, meglio precisare subito cosa c’è scritto nella convocazione. Alle ore 11, comunque al termine delle votazioni assemblee. E domani è prevista la riunione dell’Aula della Camera, il cui termine dei lavori non è determinato né determinabile. Come in tutte le audizioni svolte fino ad ora di giovedì – puntualizza il senatore di FdI – l’orario di inizio l’ho fissato alle ore 11, perché prima si inizia e più tempo abbiamo a disposizione. Ma potrebbe slittare anche al pomeriggio qualora le votazioni alla Camera si protraessero oltre. Perciò, appena termineranno le votazioni inizieremo la seduta in commissione Covid”.

Lisei: legga la convocazione, potrebbe slittare al termine dei voti in aula

Sul calendario il leader 5Stelle continua a fare il prestigiatore – come sottolinea il capogruppo di FdI a Montecitorio, Galeazzo Bignami. “Fa finta di rendersi disponibile, ma in realtà non lo è. Lo dimostra il fatto che in due anni ha dato solo la disponibilità in questi giorni quando sapeva che le Camere lavoravano”. La priorità per la maggioranza, con FdI in prima linea, è sentirlo. “Per Fratelli d`Italia si può convocare l’audizione anche il 12, il 13, il 14 e il 15 agosto. Per noi questo esame va fatto. Conte ha preso per troppo tempo in giro gli italiani. Per quanto mi riguarda il merito può prendersi tutto il tempo che vuole per le illustrazioni. Ma noi intendiamo prenderci tutto il tempo necessario per le domande e sono tantissime”.