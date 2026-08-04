Commissione Covid, Bignami: “Conte fa il prestigiatore”. Poi la proposta: “Per FdI va bene convocarlo anche a Ferragosto”

Foto: Immago economica / Alessandro Amoruso

L'audizione mancata

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, non usa mezzi termini nel definire il comportamento di Giuseppe Conte rispetto alla commissione Covid: «È un prestigiatore. Fa finta di rendersi disponibile, ma in realtà non lo è. Lo dimostra il fatto che in due anni ha dato solo la disponibilità in questi giorni quando sapeva che le Camere lavoravano».

Il trucco era già chiaro

Secondo Bignami, intervistato da quotidiano Il Tempo, l’ex premier e leader del Movimento cinque stelle ha fatto di tutto pur di non presentarsi in commissione Covid dove oggi si doveva tenere la sua audizione. E ad oggi secondo quanto fatto sapere dal presidente della stessa commissione, Lisei, Conte non ha fornito date alternative. Il deputato di FdI conferma: «Così ho letto. Ieri ho fatto un video in cui dicevo che cosa sarebbe successo. Non credo di avere doti divinatorie ma bastava usare un po’ di buonsenso per scoprire dove era il trucco di Conte. Secondo me stanno cercando in tutti i modi di non venire in Commissione anche usando questi mezzi da pseudo prestigiatori».

L’atteggiamento dell’opposizione

Poi lo strano atteggiamento, per Bignami, dell’opposizione, che voleva risentire Arcuri prima della pausa estiva: «O è schizofrenia o intorbidiscono le acque. Chiedono di sentire Arcuri ma chiedono di sentire anche Conte. Dicendo che Conte andava però sentito dopo Arcuri. Fissiamo Conte sulla base delle disponibilità che lui aveva dato. Peccato che le abbia date dopo che Camera e Senato avevano fissato lavori in quei giorni e quindi per regolamento non sarebbe stato possibile organizzare le audizioni in commissione Covid. È tutto un modo per sottrarsi alle domande della commissione».

Pronti anche a Ferragosto

Poi la proposta«Per Fratelli d`Italia si può convocare l’audizione anche il 12, il 13, il 14 e il 15 agosto. Per noi questo esame va fatto. Conte ha preso per troppo tempo in giro gli italiani».

E sul merito dell’intervento in commissione dell’ex capo del governo giallo-rosso ribadisce «Per quanto mi riguarda Conte può prendersi tutto il tempo che vuole per le illustrazioni ma noi intendiamo prenderci tutto il tempo necessario per le domande e sono tantissime».