Piantedosi: “Sui migranti basta polemiche strumentali: gli sbarchi in Italia sono crollati dell’82%”

Foto: Immago economica / ALESSIA MASTROPIETRO

Oggi il vertice su Ceuta

In attesa del vertice straordinario dei ministri dell’Interno Ue convocato per questa mattina con l’obiettivo di fare il punto sulla crisi migratoria di Ceuta, il ministro Matteo Piantedosi parla in una intervista al quotidiano “La Verità”. E ribadisce che “Nel contrasto ai flussi migratori irregolari, l’Italia ha sempre offerto e continuerà a offrire il massimo sostegno a tutti i partner europei. Lo facciamo anche perché sappiamo bene, per esperienza passata, cosa significhi essere lasciati soli di fronte a un massiccio afflusso di migranti e al traffico di esseri umani che lo alimenta. Per molti anni il dibattito europeo si è concentrato quasi esclusivamente sui cosiddetti movimenti secondari, privilegiando l’interesse di alcuni Paesi del Nord Europa a trasferire nuovamente in Italia i migranti arrivati sul loro territorio. Non dimentichiamo, inoltre, le azioni mirate a favorire l’ingresso in Italia di migranti irregolari da parte di navi di Ong battenti bandiera di altri Stati membri, mentre non risulta un solo caso in cui sia accaduto l’inverso”.

La volontà politica che fa la differenza

Per quanto riguarda poi il dirimente tema “dei numeri sugli sbarchi, citati in questi giorni in maniera strumentale, anche dallo stesso governo spagnolo, basterebbe un’analisi più attenta ma soprattutto obiettiva. Se raffrontiamo gli sbarchi dei primi sette mesi del 2023, l’inizio della nostra legislatura, con lo stesso periodo di quest’anno i numeri crollano dell’82%. È la prova che, quando c’è la volontà politica e, se me lo permette, la capacità tecnica, è possibile arginare un fenomeno che nasce e prospera grazie ad attività criminali organizzate”.

Fare chiarezza su Ceuta

“Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è una misura che i Paesi europei hanno attivato centinaia di volte negli anni: la stessa Spagna vi ha fatto ricorso in diverse occasioni, così come alcuni Paesi confinanti hanno fatto nei nostri confronti. Il clamore che si è sollevato attorno alla decisione del nostro governo è dunque del tutto immotivato” e “Nonostante le recenti uscite polemiche, va comunque espressa piena solidarietà alla Spagna, che sta fronteggiando una situazione complessa. L’Italia ha già detto di essere pronta ad offrire il proprio supporto. Ma non si può guardare a queste vicende con distacco, perché ogni persona che sbarca irregolarmente entra di fatto nello spazio europeo, e dunque la questione riguarda tutti gli Stati membri. Mi auguro che si faccia chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto, anche per capire se dietro l’afflusso di massa vi sia stata una regia organizzata” ha concluso Piantedosi.