Prima impossibile, poi illegittimo, ora legge europea: il Patto Ue sulla migrazione consacra il modello italiano

Foto: Ansa Foto / Us Palazzo Chigi/Filippo Attili

Confini d'Europa

Il decreto 100/2026 attua il nuovo Patto su migrazione e asilo. Per anni ci hanno detto che il modello italiano era impossibile e illegittimo. Oggi diventa diritto dell’Unione.

Il 12 giugno 2026 è una data da ricordare. Scade il termine per il recepimento o l’attuazione di cinque dei dieci atti del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. E il Governo italiano adotta il decreto-legge n. 100. Non un giorno dopo. Lo stesso giorno. Chi legge tutto questo come un adempimento burocratico non ha capito che cosa sta accadendo. Si chiude la stagione dell’Italia raccontata come il Paese fuori norma, l’eccezione da correggere.

Non era l’Italia contro l’Europa

Per due anni la linea del Governo è stata descritta come una deviazione dal diritto europeo. Ogni misura sui confini, un attentato ai principi. Ogni centro di identificazione, uno strappo. Distinguere tra chi ha diritto alla protezione e chi non ne ha, un cedimento.

Oggi quel diritto si scrive esattamente nei termini che l’Italia indicava: procedure di frontiera obbligatorie, accertamenti sistematici, un Eurodac capace di identificare davvero, rimpatri costruiti come sistema comune.

Non era l’Italia che andava contro l’Europa: era l’Europa che doveva raggiungere l’Italia.

Identificare, decidere, eseguire

Il decreto si può riassumere in tre verbi. Identificare. Documenti nominativi, fotografia, fotosegnalamento, codice unico d’identità. Chi arriva ha un nome e quel nome resta. Decidere. Fino a ventiquattro nuove sezioni delle commissioni territoriali e 317 assunzioni. L’Unione assegna all’Italia obiettivi precisi: 16.032 domande da esaminare con procedura di frontiera nel primo periodo e 24.048 in quello successivo. Numeri che si raggiungono con uffici e persone. Non con i comunicati. Eseguire. Il trattenimento viene ricondotto a presupposti definiti dalla legge, il rischio di fuga tipizzato e il controllo giurisdizionale affidato alle sezioni specializzate. Regole certe per chi amministra, per chi giudica, per chi chiede protezione.

Quando cade l’obiezione di principio

Il 23 aprile e l’11 giugno, due Avvocati generali della Corte di giustizia hanno affermato che il diritto dell’Unione non impedisce, in linea di principio, a uno Stato membro di collocare centri di trattenimento fuori dal proprio territorio, purché siano assicurate le garanzie previste.

Il punto politico e giuridico è evidente: l’obiezione secondo cui l’impostazione italiana sarebbe incompatibile con il diritto europeo non regge più. Sono conclusioni, non sentenze, e la Corte dovrà decidere. Ma ciò che per due anni ci è stato detto impossibile era soltanto nuovo.

Il rimpatrio è la prova del nove

Il 17 giugno il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura la proposta di regolamento sui rimpatri, recependo l’accordo con il Consiglio in sede di trilogo. Ordine europeo di rimpatrio, riconoscimento reciproco delle decisioni, accordi con Paesi terzi: finalmente un sistema comune. Un sistema che accoglie senza saper rimpatriare non è generoso: è impotente. Accoglie chi entra, non chi ha diritto. Premia chi elude le regole e penalizza chi le rispetta. Chi ha diritto alla protezione deve trovarla piena, rapida, dignitosa. Chi non ne ha diritto deve tornare. Non sono due principi in conflitto: è lo stesso principio, guardato dai due lati.

La battaglia che cambia l’Europa

Il lavoro non è finito. Restano infrastrutture, procedure e capacità amministrativa da costruire. Lo stesso Governo scrive che questa è una prima attuazione, non il compimento della riforma. Ma la linea è tracciata. Prima ci hanno detto che era impossibile. Poi che era illegittimo. Ora diventa diritto dell’Unione europea. L’Italia non ha chiesto all’Europa di rinunciare ai suoi valori, ma di difenderli senza rinunciare ai propri confini. Non contro chi fugge davvero dalla persecuzione, ma contro chi trasforma il diritto d’asilo in una scorciatoia. Non contro l’Europa, ma insieme all’Europa. Il confine non si difende contro l’Europa. Si difende insieme all’Europa. E oggi l’Europa difende il confine con le parole che l’Italia le ha insegnato.