Iran, Trump revoca gli attacchi dopo un colloquio con gli alleati. Teheran smentisce l’apertura al dialogo

Foto: Ansa Foto / Jim Lo Scalzo (Luglio 2026)

Il conflitto in Medioriente

La Casa Bianca fermata dagli altri Paesi arabi. Hormuz è ancora bloccato

Il presidente statunitense Donald Trump annunciando che i negoziati con l’Ian inizieranno oggi ha riferito che sia l’Iran sia i partner statunitensi, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, gli avevano chiesto di rinviare gli attacchi. “Quando gli alleati chiedono di annullare l’operazione, devi dire: ‘Beh, vediamo’. E il motivo per cui lo chiedono è che ritengono possibile un accordo”, ha detto Trump sottolineando che ”c’è un accordo sullo Stretto di Hormuz e poi ce ne sarà uno sul nucleare, o meglio sulla denuclearizzazione dell’Iran”. Il presidente americano ha, quindi, ribadito che la portata degli attacchi pianificati avrebbe rappresentato “il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale” e confermato l’inizio per oggi dei negoziati senza fornire dettagli su sede dei colloqui o sui partecipanti. Anche se sul punto Teheran smentisce.

I colloqui e la smentita di Teheran

Dopo l’annuncio della ripresa del dialogo da parte di Washington, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, nega vi siano novità sul fronte diplomatico. “In questi giorni non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun Paese”, taglia corto. Vanno avanti invece i negoziati con l’Oman per concordare una rotta e garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Condizione necessaria per l’apertura del canale, “ma non una condizione sufficiente”, precisa. “Lo Stretto di Hormuz non è chiuso a causa di divergenze di opinioni tra Iran e Oman”, sottolinea, parlando di “progressi” nei colloqui in corso con Mascate “da sette o otto giorni”. “Lo Stretto di Hormuz è in difficoltà a causa dell’aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista”, afferma. E, per chiarire che non c’è nulla in preparazione, il portavoce riferisce che oggi il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, “è in partenza per il pellegrinaggio dell’Arbaeen e anche gli altri membri della delegazione negoziale si trovano in Iran”.

Hormuz ancora bloccato

Baqaei sostiene poi che “non vi sono nuovi mediatori” tra il regime e gli Stati Uniti, neppure la Cina. “Il Pakistan svolge un ruolo di mediazione nelle questioni riguardanti l’Iran e gli Stati Uniti. Anche il Qatar fornisce assistenza quando necessario”, ricorda. “La Cina è preoccupata per l’aggravarsi dei conflitti e dell’insicurezza nella regione. Per questo motivo, i nostri amici cinesi stanno cercando di utilizzare le proprie capacità e la propria influenza per evitare un’ulteriore escalation della situazione”, ha spiegato il portavoce. Mentre il porto di Hormuz rimane ancora bloccato.