Mucche sui binari, treno le travolge e rischia di deragliare vicino Roma. Circolazione regionale in tilt

Foto: ANSA (3 luglio 2026)

Giornata difficile sul fronte della circolazione ferroviaria. Un treno è deragliato a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti, oggi lunedì 3 agosto. Secondo le prime informazioni, il deragliamento – avvenuto intorno alle 5.10 di stamattina fra Fara Sabina e Monterotondo, linea Orte-Roma – sarebbe stato causato dall’investimento di due mucche che si trovavano sui binari. A bordo del convoglio erano presenti circa 450 passeggeri. In seguito all’urto, il convoglio è sviato con le prime due carrozze. Nessuna conseguenza per i viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. L’impatto ha provocato danni all’infrastruttura e al treno.

Il treno bloccato dalle mucche

Sul posto sono intervenuti i tecnici di RFI, il personale di Trenitalia e di FS Security. Sono in corso le verifiche delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno che ha proseguito il viaggio verso Roma Tiburtina. È inoltre attivo un servizio sostitutivo con autobus tra Fara Sabina e Monterotondo.

Circolazione ancora sospesa tra Fara Sabina e Monterotondo, sulla linea ferroviaria Orte – Roma, dopo l’incidente. La sospensione, si legge in una nota di Fs, è stata adottata per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell’infrastruttura. I treni Regionali e Intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. I treni Regionali e Intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.