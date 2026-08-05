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Spunta uno scarafaggio, panico e “allarme” tra deputati alla Camera. L’insetto scappa ma viene ucciso
Foto: ANSA / ETTORE FERRARI

Invasione di insetti

Spunta uno scarafaggio, panico e “allarme” tra deputati alla Camera. L’insetto scappa ma viene ucciso

Politica - di Marta Lima - 5 Agosto 2026 alle 18:02

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Una blatta, volgarmente chiamata scarafaggio, ha seminato il panico, oggi, nel caldo pomeriggio agostano di discussione e voti alla Camera dei Deputati. L’insetto che spaventa tanto l’essere umano, chissà perché, si è fatto vivo nella zona bar, alla buvette, dove in quel momento c’erano molti parlamentari.

Uno scarafaggio alla Camera dei Deputati: allarme e disinfestazione

Tutto accade a ora di pranzo. In Aula sta parlando Adolfo Urso, ministro del made in Italy. La buvette di Montecitorio (storico bar in stile Liberty frequentato da parlamentari, giornalisti e addetti ai lavori), come sempre in questi casi, è abbastanza affollato. Spunta una blatta sul pavimento, sotto la vetrina dove sono esposti toast, panini e tramezzini. Lo scarafaggio, di generose dimensioni, tenta il volo ma resta a zampettare per qualche minuto. Scatta l’allarme tra cronisti e deputati. Il ‘blitz’ viene subito segnalato al personale che provvede a sopprimere l’intruso.

Gli addetti hanno provveduto a rimuovere l’insetto e a effettuare un’ispezione approfondita per garantire che non ci fossero altre problematiche igieniche. La buvette, punto di ritrovo per molti parlamentari e dipendenti, è un servizio essenziale per chi lavora all’interno del palazzo, e la presenza di un scarafaggio ha creato un certo scalpore tra gli avventori. Le misure di sanificazione sono state avviate immediatamente per ripristinare la fiducia nei servizi offerti.

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di Marta Lima - 5 Agosto 2026