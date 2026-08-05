Trapani s’illumina con un nuovo campo sportivo. Abodi illustra il progetto: “Creiamo luoghi di educazione ovunque”

Foto: Ansa / Giuseppe Lami (27/8/2026)

La riqualificazione

Il nuovo campo sportivo a Trapani, con un campo da basket e tanti altri attrezzi per praticare le discipline atletiche, si inserisce nel progetto "Sport Illumina" previsto dal ministro dello Sport, per dare nuova vita alle zone segnate dal degrado. Finora le nuove aree sportive sono state inaugurate a Trapani, Rieti, Pomezia, Genova, Guidonia e Cologno Monzese

La riqualificazione territoriale riparte dalle attività atletiche, grazie a un’iniziativa del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che ha deciso di riscrivere la storia di alcuni luoghi abbandonati nel disagio sociale. A Trapani, in un’area vicina a via del Cipresso, è stato inaugurato “Illumina”, il primo spazio sportivo del progetto Sport Illumina nel Sud Italia. Dove prima c’erano degrado e illegalità, oggi risuonano i palloni che rimbalzano sul parquet dei campi da pallacanestro, gli applausi per le evoluzioni di freestyle, l’energia del calisthenics e soprattutto le risate dei tanti bambini del quartiere, veri protagonisti di una giornata che ha il sapore di un nuovo inizio.

Un’area nuova in cui praticare tante discipline che può diventare un punto di riferimento per sconfiggere la marginalità. Non si tratta solamente di uno spazio sportivo, ma di un appiglio per il futuro, capace di restituire la speranza ai giovani. A condurre la giornata è stato l’ex campione del mondo di karate Stefano Maniscalco, accompagnando un pomeriggio di sport e partecipazione. All’inaugurazione hanno preso parte anche Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute e l’Assessore allo Sport del Comune di Trapani Andrea Genco.

Illumina, il nuovo spazio atletico a Trapani. Abodi: «Garantire il diritto allo sport ovunque»

«Oggi a Trapani inauguriamo un altro degli 85 playground del progetto Sport Illumina che termineremo tra meno di un anno, il primo nel Mezzogiorno, continuando a testimoniare la volontà di questo Governo di garantire il diritto allo sport ovunque, senza differenze tra nord e sud, centro e periferia, grandi città e piccoli comuni». Sono le parole del ministro, che ha sottolineato che «offrire e restituire uno spazio sportivo alla comunità significa promuovere la fiducia nei confronti delle Istituzioni, creare un luogo di incontro, educazione, benessere, partecipazione e coesione sociale, dove lo sport diventa uno strumento di crescita personale e comunitario, capace di prevenire e contrastare la solitudine e i suoi effetti, rafforzando i legami sociali, i rapporti umani».

Un piano per il Sud Italia

Sport Illumina, come ha precisato Abodi, «ha un secondo piano di interventi che ci ha già consentito di realizzare in due anni più di 1.300 dei 1.543 campetti multisport previsti nei Comuni del sud Italia con meno di 10 mila abitanti. Operiamo quotidianamente e diffusamente per affermare il diritto a praticare sport in tutte le sue forme e a viverlo felicemente, perché sia un diritto di tutti e per tutti».

Inoltre, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, «grazie alla preziosa collaborazione della società “Sport e Salute”, sta rendendo costante l’offerta di nuove opportunità di pratica sportiva diffusa, pubblica e gratuita. Ogni playground inaugurato è un impegno mantenuto, un luogo restituito alle persone e un contributo al rafforzamento di una indispensabile difesa immunitaria sociale e individuale». Poi ha concluso: «Continueremo a investire perché lo sport è salute, educazione, inclusione, sicurezza e sviluppo delle comunità, perché è così che trasformiamo gli impegni in fatti, migliorando il contesto sociale, offrendo a bambini, adolescenti e giovani alternative sane alla sedentarietà e ai rischi del disagio, delle dipendenze e delle devianze. Con lo sport continueremo a investire sul futuro, con effetti nel presente».

Lo sport è il cambiamento

«Illumina nasce per questo: dimostrare che lo sport non arriva dopo il cambiamento, ma “è” il cambiamento. Oggi inauguriamo il primo Illumina del Sud in un luogo che, fino a poco tempo fa, raccontava una storia di marginalità e illegalità. Oggi quello stesso spazio racconta tutt’altro: bambini che giocano, famiglie che si ritrovano, una comunità che torna a vivere un bene comune». Sono state queste le parole dell’ad di “Sport e Salute”, Diego Nepi Molineris. Ha poi aggiunto che «è questa la forza dello sport: trasformare i luoghi e, insieme, le persone. Ogni spazio che realizziamo è un investimento in fiducia, in relazioni, in opportunità. Perché un canestro, una sbarra per allenarsi o un campo aperto a tutti possono diventare il punto da cui ricomincia una comunità. Illumina non porta soltanto luce negli spazi urbani: accende possibilità, costruisce appartenenza e dimostra che il futuro può iniziare esattamente dal luogo in cui sembrava più difficile immaginarlo».

Il progetto Sport Illumina

Il Progetto “Sport Illumina” non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale, non più lasciato all’indifferenza. Supera il concetto di progetto sportivo e diventa un movimento culturale e sociale che ridefinisce lo spazio pubblico, con un’estetica iconica. In totale sono 85 i Comuni a beneficiare del finanziamento per un totale 32 milioni di euro. Finora le nuove aree sportive sono state inaugurate a Trapani, Rieti, Pomezia, Genova, Guidonia e Cologno Monzese.