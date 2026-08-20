L’ambasciatore Usa Fertitta non ha dubbi: «Meloni leader di livello mondiale, gli italiani faranno la scelta giusta»

Foto: Ansa e Imagoeconomica / Luca Zennaro (Ansa) e Meloni da Imagoeconomica (via Governo.it) (19 agosto e giugno 2026)

Altro che isolati...

Dalla splendida cornice del porto di Genova, dove ha fatto tappa a bordo del suo yacht nel corso di un tour lungo le coste italiane, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha firmato un vero e proprio endorsement che incorona la premier Giorgia Meloni e zittisce le solite cassandre dell’opposizione. «L’Italia non ha solo una guida per il Paese, ma ha una figura di rilievo internazionale in questo momento. E credo che farete la scelta giusta» ha detto senza mezzi il diplomatico.

L’ambasciatore Usa in Italia Tilman J. Fertitta: «Meloni è un leader mondiale»

Di più: «Avete davvero un leader di livello mondiale in Meloni, e penso che gli italiani si renderanno conto che piace avere una persona che non sia solo il leader del vostro grande Paese, ma qualcuno che gode del rispetto di tutto il mondo». Aggiungendo in calce: «I governi americani tendono a rimanere neutrali, ma penso che il popolo italiano sia molto intelligente».

Nelle sue parole la conferma dell’autorevolezza e della centralità ritrovate dall’Italia internazionalmente

Parole scandite senza esitazioni, quelle dell’ambasciatore Usa nel Bel Paese, che sottolineano inequivocabilmente il ruolo da protagonista assoluta conquistato dal presidente del Consiglio nello scacchiere geopolitico globale. Un riconoscimento di assoluto prestigio che conferma l’autorevolezza e la centralità ritrovate dalla nostra nazione a livello internazionale.

L’incoronazione dell’ambasciatore americano che sferza la sinistra

Un’incoronazione, quella di Fertitta, che non si limita al riconoscimento del carisma della premier, ma a cui l’ambasciatore aggiunge una previsione sul futuro politico imminente dal forte valore simbolico. Una suggestione che, per quanto rivolta all’elettorato, sferza indirettamente l’opposizione di sinistra di casa nostra: «I governi americani tendono a rimanere neutrali, ma penso che il popolo italiano sia molto intelligente. E farà la scelta giusta».

Oltre a Meloni, Fertitta esalta l’eccellenza italiana e la strategicità di Porto di Genova e Fincantieri

E non è ancora tutto, perché oltre all’attestato di stima per Giorgia Meloni il diplomatico ha rimarcato la profonda sintonia storica, culturale ed economica che lega Roma e Washington – «siamo quasi un’unica entità», ha sottolineato –. Esaltando a chiare lettere l’eccellenza italiana e la strategicità del porto di Genova e di Fincantieri per la cantieristica navale militare e civile globale. Un’investitura di peso e a tutto tondo, quella dell’ambasciatore Fertitta, che blinda la statura internazionale di Giorgia Meloni e rispedisce al mittente la sempreverde narrazione della sinistra sull’ipotetico e millantato “isolamento” dell’Italia…