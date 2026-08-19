Giorgia Meloni regina dei social: supera i 23 milioni di follower e si conferma primatista in Europa

Foto: Imagoeconomica / Via Governo.it (Giugno 2026)

Il record

La crescita è ormai costante e anche l'autobiografia, cinque anni dopo, è ancora tra i best seller su Amazon

Superato il muro dei 23 milioni di follower. Il nuovo record social di Giorgia Meloni, già prima per i dati Instagram, sfonda il tetto dei 23 milioni includendo tutte le piattaforme. La prima, quasi irraggiungibile, tra i leader politici europei.

I dati del successo

I dati aggiornati ai canali ufficiali del Presidente del Consiglio mostrano la seguente distribuzione dei seguaci: Instagram, 8.2 milioni di follower. Ha recentemente superato la soglia critica degli 8 milioni, consolidando il primato davanti agli altri capi di Stato dell’Unione Europea. Facebook: 6.7 milioni di follower (con la pagina ufficiale che registra oltre 6.7 milioni di “mi piace” complessivi). TikTok: 4.3 milioni di follower, piattaforma su cui mantiene il volume di interazioni e likes più alto tra i politici italiani. X (Twitter): 3.8 milioni di follower. Nel corso del 2026, Meloni si è posizionata al primo posto in Italia per crescita netta di nuovi iscritti su tutte le cinque principali piattaforme digitali monitorate.

Il successo di Io sono Giorgia non si ferma

L’autobiografia di Giorgia Meloni è saldamente posizionata tra i libri più venduti di Amazon all’interno delle sue categorie di riferimento. A cinque anni dalla sua pubblicazione, il libro è ancora nelle top 5 delle biografie dei capi di governo e di Stato. A livello di gradimento del pubblico sul portale, il libro mantiene una valutazione altissima, con una media di 4.6 su 5 stelle basata su oltre 4.400 recensioni certificate da parte dei lettori.

La particolarità di Amazon

Il libro di Meloni nell’acquisto online rimane nelle posizioni di vetta. Nella saggistica scientifica, ad esempio, compaiono i libri di Piero Angela, il Manuale dei disturbi di personalità di Giuseppe Nicolò, i libri di Paolo Crepet. In quella letteraria, i libri di Gianrico Carofiglio, Murdoku (Santina Cosetta), Il fenomeno editoriale dell’estate che unisce il genere crime e i giochi di logica/sudoku, Diario Scolastico 2026-2027 (Pera Toons), già in vetta alle vendite in vista del rientro a scuola di settembre. Mentre nel self-publishing (l’autoproduzione) resistono Turchese non meno di sette di Giuseppe Femia, i thriller di Rita Carla Francesca Monticelli, e I saggi di crescita personale e business (Giacomo Bruno).