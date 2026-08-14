“L’agricoltura cresce grazie al lavoro del governo Meloni. La Calabria e il Sud non sono più il fanalino di coda”

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (2026 )

I dati

L'assessore regionale della Calabria Gianluca Gallo esalta il ruolo del governo Meloni e certifica i grandi progressi ottenuti dalla sua regione

“Il ministro Francesco Lollobrigida è il miglior ministro degli ultimi decenni in senso assoluto e lo dico da esponente di Forza Italia, legato al mio partito”. Lo dichiara l’assessore regionale all’agricoltura della Calabria, Gianluca Gallo, che elenca i successi ottenuti nel comparto e che riguardano anche la Calabria e il Mezzogiorno.

I risultati di Lollobrigida e del governo Meloni

“Lollobrigida ha avuto meriti straordinari-dice Gallo-. Ha portato gli investimenti in agricoltura da 60 a 73 miliardi di euro. Ha finanziato con tre miliardi di euro il fotovoltaico per le imprese agricole che è un provvedimento strategico unico. Ha fatto si che la cucina italiana, la prima nel mondo, diventasse patrimonio UNESCO. Ha impiegato, ad esempio, un miliardo di euro, nell’ultimo decreto Coltivaitalia, per il sistema della carne e della ricerca. Sono solo alcuni esempi. Lo ringrazio, insieme alla presidente Meloni e al mio vicepremier e segretario Tajani, per il lavoro fatto insieme al governo”.

Anche la Calabria corre

“La Calabria-dice Gallo- ha chiuso la Programmazione 2014-2022 spendendo tutti i soldi fino all’ultimo centesimo arrivando anche davanti a regioni blasonate. Abbiamo completato gli interventi strategici che l’Europa ci chiedeva raggiungendo il 100% della performance. Siamo la prima regione sul biologico con il 34 % di superficie utilizzata. Ma abbiamo raggiunto anche altri risultati eccellenti e tanti riconoscimenti : dal peperoncino doc, al cedro e stiamo lavorando per il bergamotto Igp. Tutte eccellenze calabresi che stanno riempendo il mondo. Un lavoro frutto della giunta Occhiuto e di tutti gli assessori regionali non solo mio”.

Sburocratizzati i pagamenti

“Il livello di sburocratizzazione e velocizzazione di risposta ai bandi-prosegue Gallo- oggi ci dice che liquidiamo i pagamenti dovuti entro 30-90 giorni ed è un risultato ottenuto in una regione storicamente deficitaria. Il 75% degli investimenti degli agricoltori oggi viene sostenuto e pagato dalla Regione. Ma questo ci ha portato ad essere la prima regione come crescita occupazione del settore e la prima regione in termini di crescita percentuale del PIL. Con investimenti articolati, dall’olivicoltura al vino, per il quale, proprio insieme a Lollobrigida, abbiamo inaugurato il Vinitaly di Sibari e realizzato quello di Reggio Calabria. Cosi come abbiamo valorizzato la storica produzione di Cirò Marina.

La lotta al caporalato insieme a Calderone

“Il ministro Calderone ha avviato una dura lotta al caporalato che noi appoggiamo- prosegue Gallo- Abbiamo lavorato fortemente per una cosa sulla sicurezza sul lavoro. Troppe le morti bianche in agricoltura. Non a caso abbiamo investito ben 25 milioni di euro per il contrasto al lavoro nero e la prevenzione degli incidenti sul lavoro”, conclude l’assessore regionale.