«Congratulazionissime! Tanto orgoglio»: la videochiamata di Giorgia Meloni a Sara Curtis fa piangere di gioia mamma Helen

Foto: Archivio Ansa / Ufficio stampa Palazzo Chigi/Filippo Attili (27 giugno 2026)

Orgoglio tricolore

Dopo la leggendaria impresa nei 50 dorso agli Europei di Parigi, per la diciannovenne Sara Curtis arrivano anche le congratulazioni ufficiali e affettuose della Presidenza del Consiglio. Giorgia Meloni ha voluto festeggiare il nuovo primato mondiale e la medaglia d’oro della giovane azzurra con una videochiamata ricca di soddisfazione, gratitudine, calore ed emozione, a cui hanno partecipato il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, oltre ai commossi genitori dell’atleta, Helen e Vincenzo.

Meloni si congratula con Sara Curtis: e scappa la lacrima di mamma e papà della campionessa

«Congratulazionissime! Tanto, tanto orgoglio. Sei contenta? Davvero complimenti», le parole con cui la premier ha salutato il nuovo fenomeno del nuoto italiano. Un momento d’intensa complicità, durante il quale Giorgia Meloni ha ricordato con schiettezza la premiazione dello scorso giugno al Trofeo Settecolli, quando l’azzurra stabilì il record europeo: «Non abbiamo portato male, insomma!», ha scherzato Giorgia Meloni, scatenando le lacrime di commozione di mamma Helen e la reazione divertita di papà Vincenzo («Me la state facendo piangere troppo, grazie»)…

Sara Curtis, Meloni: «Le emozioni sono belle, si merita tutto»

A condire il tutto, la proposta del presidente Barelli: «Allora ti invitiamo di nuovo al Settecolli Giorgia. Dopo il record europeo e questo mondiale, vediamo per cosa la premierai. L’importante – ha aggiunto rivolgendosi a Sara – è che tu rimanga brava e seria come sei sempre stata». E la replica del presidente del Consiglio non ha tardato ad arrivare, e ha ribadito la stima per la ragazza nata a Savigliano: «Le emozioni sono belle, si merita tutto».

L’ennesima dimostrazione di come lo straordinario talento di Sara Curtis stia unendo il Paese nell’entusiasmo, consacrandola come un esempio di serietà, sacrificio e immenso orgoglio tricolore.