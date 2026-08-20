La difterite torna a uccidere come un secolo fa: morta a Palermo una bambina di 4 anni. Sotto accusa i genitori no vax

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Il vaccino c'è da 80 anni

Dalle prime indagini e dall'esame dei libretti sanitari è emerso che la coppia aveva negato alla figlia la profilassi vaccinale esavalente

Una tragedia immane che si incrocia con i risvolti più bui del fanatismo ideologico e della disinformazione medica. Una bambina di soli quattro anni è morta a Palermo, stroncata dalle complicazioni di una sospetta difterite, una malattia infettiva grave che in Italia era considerata quasi del tutto sradicata. Il dramma, consumatosi all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”, è diventato immediatamente un caso giudiziario: le verifiche sanitarie hanno infatti confermato che la piccola non era stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria per una precisa e deliberata scelta dei genitori. All’ospedale dei bambini a Palermo è ricoverato anche il cuginetto della bimba. Ha gli stessi sintomi della cugina ma non è in gravi condizioni. Il piccolo avrebbe fatto i primi tre cicli di vaccinazioni. La bimba ha altri tre fratelli che l’Asp di concerto con l’ospedale Civico ha ora vaccinato.

Una settimana di agonia e il crollo clinico

La drammatica sequenza ha inizio circa una settimana fa, quando la piccola avverte i primi sintomi: febbre alta, vomito e inappetenza. Un primo passaggio in ospedale si conclude con una diagnosi di forte tonsillite e la prescrizione di una terapia domiciliare. Ma il quadro clinico, anziché migliorare, precipita in modo drastico. Quando la bambina viene portata d’urgenza all’ospedale “Cervello”, le sue funzioni vitali sono già pesantemente compromesse da una gravissima insufficienza respiratoria, compatibile con la tipica ostruzione delle vie aeree provocata dal batterio della difterite.

Il trasferimento disperato nel reparto di Rianimazione del “Di Cristina” e i tentativi dei medici di intubarla e stabilizzarla si rivelano purtroppo inutili. Il cuore della bambina cessa di battere, lasciando nello sconforto i familiari e i sanitari che hanno lottato fino all’ultimo secondo per strapparla alla morte.

La paura dell’autismo

Dietro la morte della piccola emerge un retroscena inquietante che chiama in causa la responsabilità genitoriale e le derive della propaganda anti-scientifica. Dalle prime indagini e dall’esame dei libretti sanitari è emerso che la coppia aveva negato alla figlia la profilassi vaccinale esavalente (che protegge da difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e Haemophilus influenzae). La motivazione, ammessa dagli stessi familiari, risiede nella convinzione che i vaccini potessero provocare l’autismo.

La Procura apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Palermo ha immediatamente aperto un fascicolo di inchiesta per fare totale luce sulla vicenda, disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e della salma della bambina. L’autopsia e gli esami colturali dovranno confermare in modo definitivo il ceppo batterico e stabilire l’esatta catena causale del decesso. Nel frattempo, l’Azienda Sanitaria Locale ha fatto scattare i protocolli di profilassi e sorveglianza per tutti i contatti stretti della piccola, nel tentativo di isolare tempestivamente l’eventuale presenza del focolaio in città.

Il vaccino disponibile dal 1939 ha azzerato la mortalità

In Italia, agli inizi del 1900, si registravano ogni anno nella popolazione infantile 20-30 mila casi di difterite e circa 1600 decessi. Dopo l’introduzione della vaccinazione contro la difterite, stabilita per legge in Italia nel 1939, i casi di malattia diminuirono fino a diventare, negli ultimi anni, sporadici. In Italia tra il 1990 e il 2009 si sono verificati 5 casi, di cui uno importato dall’estero e nel 1991 un caso mortale in una bambina non vaccinata.