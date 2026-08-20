Il vaccino c'è da 80 anni
La difterite torna a uccidere come un secolo fa: morta a Palermo una bambina di 4 anni. Sotto accusa i genitori no vax
Dalle prime indagini e dall'esame dei libretti sanitari è emerso che la coppia aveva negato alla figlia la profilassi vaccinale esavalente
Una tragedia immane che si incrocia con i risvolti più bui del fanatismo ideologico e della disinformazione medica. Una bambina di soli quattro anni è morta a Palermo, stroncata dalle complicazioni di una sospetta difterite, una malattia infettiva grave che in Italia era considerata quasi del tutto sradicata. Il dramma, consumatosi all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”, è diventato immediatamente un caso giudiziario: le verifiche sanitarie hanno infatti confermato che la piccola non era stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria per una precisa e deliberata scelta dei genitori. All’ospedale dei bambini a Palermo è ricoverato anche il cuginetto della bimba. Ha gli stessi sintomi della cugina ma non è in gravi condizioni. Il piccolo avrebbe fatto i primi tre cicli di vaccinazioni. La bimba ha altri tre fratelli che l’Asp di concerto con l’ospedale Civico ha ora vaccinato.
Una settimana di agonia e il crollo clinico
La paura dell’autismo
La Procura apre un’inchiesta
La Procura della Repubblica di Palermo ha immediatamente aperto un fascicolo di inchiesta per fare totale luce sulla vicenda, disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e della salma della bambina. L’autopsia e gli esami colturali dovranno confermare in modo definitivo il ceppo batterico e stabilire l’esatta catena causale del decesso. Nel frattempo, l’Azienda Sanitaria Locale ha fatto scattare i protocolli di profilassi e sorveglianza per tutti i contatti stretti della piccola, nel tentativo di isolare tempestivamente l’eventuale presenza del focolaio in città.
Il vaccino disponibile dal 1939 ha azzerato la mortalità
In Italia, agli inizi del 1900, si registravano ogni anno nella popolazione infantile 20-30 mila casi di difterite e circa 1600 decessi. Dopo l’introduzione della vaccinazione contro la difterite, stabilita per legge in Italia nel 1939, i casi di malattia diminuirono fino a diventare, negli ultimi anni, sporadici. In Italia tra il 1990 e il 2009 si sono verificati 5 casi, di cui uno importato dall’estero e nel 1991 un caso mortale in una bambina non vaccinata.