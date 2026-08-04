I migranti di Ceuta stanno arrivando nella Spagna continentale: ecco perché sospendere Schengen è cosa buona e giusta

Sinistra smentita

Stefano Maullu: "I migranti continuano a spostarsi verso le coste europee, sinistra smentita. Ecoo perché sospendere Schengen è necessario". Lo attesta la stampa spagnola. Kelany: "Schlein, Conte, Fratoianni e compagnia hanno nostalgia di quando con i governi a guida Pd Lampedusa era il campo profughi d’Europa"

Sono bastate poche ore perché la realtà si incaricasse di smentire clamorosamente la narrazione della sinistra spagnola ed italiana. Pd e M5S avevano attaccato la decisione del Governo Meloni di sospendere Schengen con la Spagna, liquidandola ancora in queste ore come propaganda e assicurando che gli immigrati irregolari che avevano invaso Ceuta non avrebbero mai raggiunto la penisola iberica. Sta accadendo il contrario e a dirlo sono i quotidiani spagnoli, tra cui El Mundo: molti clandestini si sono già riversati sulle spiagge del sud della Spagna, impegnando duramente le Forze dell’Ordine locali. “Le notizie riportate sulla stampa spagnola confermano quanto le preoccupazioni del governo Meloni e di Fratelli d’Italia fossero più che fondate- interviene il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Elisabetta Gardini- : l’immigrazione clandestina di Ceuta può avere ripercussioni sull’Europa intera”.

FdI: i migranti da Ceuta stanno raggiungendo le coste della Spagna

Come era prevedibile un numero significativo di clandestini si sta spostando dall’ exclave spagnola alla costa continentale della Spagna, distante solo 17 chilometri. Anche ieri lo stesso quoptidiano attetavba l’arrivo di migranti a Gibilterra. “A ciò si aggiunge la pericolosa presenza di terroristi islamici, già identificati, che si erano nascosti tra le migliaia di migranti arrivati a Ceuta nei giorni scorsi. Ancora una volta la sinistra è stata smentita dai fatti. La sospensione di Schengen si è rivelata una misura assolutamente necessaria e lungimirante, attraverso la quale Il governo Meloni si è mostrato all’altezza di difendere i nostri confini e garantire la sicurezza della Nazione”.

Maullu: “I migranti continuano a spostarsi verso il continente europeo su barchini illegali”

“Le ultime notizie e i filmati documentati smentiscono senza alcun dubbio le tesi della sinistra italiana – conferma Stefano Maullu, vicecapogruppo alla Camera -. Non solo i migranti giunti a Ceuta non sono stati tutti rimpatriati, ma continuano a spostarsi verso il continente europeo su barchini illegali: mettendo a nudo i gravi rischi per la sicurezza dell’intera Europa. Da giorni la sinistra e le opposizioni stanno criticando la decisione del presidente Giorgia Meloni e del Governo di valutare e applicare la sospensione del Trattato di Schengen. Definendo la misura inutile o propagandistica e sostenendo che l’emergenza a Ceuta fosse già risolta con i presunti rimpatri in Marocco. I fatti di queste ore dimostrano l’esatto contrario: gli sbarchi continui sulla penisola iberica. Uniti alle notizie dell’arresto da parte della Guardia Civil di extremism e soggetti radicalizzati infiltrati tra i clandestini, confermano che l’allarme lanciato dall’Italia era ampiamente fondato”.

Kelany: “La sinistra nostalgica di Lampedusa campo profughi d’Europa”

Gli scontri tra la polizia e i giovani clandestini a Ceuta al grido di “Allah Akbar” nella serata di lunedì costituisce un elemento di allarme. Altro che situazione sotto controllo…Pertanto è “davvero ridicola questa sinistra italiana secondo cui la sospensione di Schengen sarebbe inutile e strumentale”. Interviene Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento immigrazione di FdI, che mette a nudo le contraddizioni della sinistra che sembra negare l’evidenza dei fatti. “Capiamo che Schlein, Conte, Fratoianni e compagnia abbiano nostalgia di quando con i governi a guida Pd Lampedusa era il campo profughi d’Europa. Ma segnalo che il rafforzamento dei controlli per chi arriva in Italia dalla Spagna è una misura necessaria che tutela la sicurezza nazionale. I giornali scrivono che a Ceuta sarebbe stato fermato tra i migranti anche un jihadista che si era recato in Siria nel 2016 per combattere con gli islamisti. Peraltro sui social sta ripartendo il tam tam per per un nuovo sconfinamento il prossimo 15 agosto – spiega Kelany- . Quella del governo, dunque, si conferma una scelta giusta e dettata dalla cautela. Finché ci sarà Giorgia Meloni a guidare l’Italia, la sicurezza dei cittadini sarà sempre una priorità rispetto all’ideologia di partito che evidentemente muove i fan di Sanchez”.