Governo Meloni, FdI Bari prepara la festa per il record di longevità: “Sarà un evento storico”

Foto: Ansa Foto / Davide Gennari (Settembre 2025)

Il 4 settembre

L'esecutivo supera il Berlusconi II e diventa il più lungo della storia repubblicana. Il record negativo Andreotti: nel '72 governò per soli nove giorni

“Il governo più stabile, l’Italia più forte. 4 anni di impegno per la Nazione”. È il titolo scelto per l’evento del 4 settembre al porto di Bari, dove lo stato maggiore di Fratelli d’Italia si radunerà per celebrare il traguardo di longevità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Nel mirino ci sono i 1.412 giorni del Berlusconi II, che resta sul gradino più alto del podio (almeno per qualche giorno), ma fra qualche giorno il record passerà al governo Meloni.

L’intervento della Premier

La macchina organizzativa è al lavoro da tempo, ma a otto giorni dalla kermesse vanno definiti gli ultimi dettagli della manifestazione, che avrà il suo momento clou nell’intervento della premier e leader di FdI, attesa sul palco alle 19 per chiudere l’evento. Meloni, naturalmente, rivendicherà i grandi risultati e le principali iniziative del suo esecutivo in questi quattro anni, con un focus sui temi economici e sociali, dall’occupazione al contrasto all’immigrazione clandestina. Il discorso, viene assicurato, avrà però anche uno sguardo al futuro: una sorta di “trailer” della campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo anno.

Parteciperanno tutti i leader del centrodestra

All’appuntamento, dice Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute, sono attesi “tutti i ministri, tutti i sottosegretari e parlamentari” di Fratelli d’Italia. Quanto agli altri partiti della maggioranza, “quasi sicuramente ci saranno i leader della coalizione”, da Antonio Tajani a Matteo Salvini, passando per Maurizio Lupi, anche se resta da definire se il loro intervento si svolgerà in presenza o da remoto. “È una manifestazione politica di FdI ma ovviamente tutto il centrodestra è ben accetto”, osserva il sottosegretario. Anche la premier, assicura Gemmato , “sta seguendo l’organizzazione” in prima persona. Intanto, ieri, si è tenuta una prima riunione con circa un centinaio di volontari baresi, mentre “via via ci sarà una crescita” del numero di persone impegnate nella macchina organizzativa.

Il coordinamento dei lavori

A coordinare i lavori sul territorio è lo stesso Gemmato, in accordo con la classe dirigente pugliese. Sono inoltre attesi dirigenti e simpatizzanti da tutta Italia. Il programma prevede anche momenti di intrattenimento per coprire i “tempi morti”, ma senza nomi altisonanti: l’idea è puntare su artisti locali.

I governi più longevi da Berlusconi a Craxi

Il 4 settembre Meloni supererà il governo Berlusconi II. Al terzo posto c’è il Berlusconi quater che durò in carica dall’ 8 maggio 2008 al 16 novembre 2011. Al quarto posto il governo Craxi I che durò 1.093 giorni (4 agosto 1983 – 1º agosto 1986) e fu il più longevo della Prima Repubblica. Chiude al quinto posto Matteo Renzi in carica dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016. Il più breve in assoluto? Il primo esecutivo a guida Giulio Andreotti che poi otterrà un altro record, quello di diventare sette volte presidente del Consiglio.

Il “Divo Giulio” in carica per nove giorni

Il governo più breve nella storia della Repubblica Italiana è il governo Andreotti I, rimasto in carica per soli 9 giorni. Costituitosi come un monocolore della Democrazia Cristiana, prestò giuramento il 19 febbraio 1972 e decadde l’28 febbraio 1972, dopo aver subito il respingimento della fiducia al Senato.