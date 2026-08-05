Gli trapiantarono un cuore bruciato, risarcimento da 1,5 milioni di euro alla famiglia del piccolo Domenico

Foto: Ansa Foto / Ansa archivio (Febbraio 2026)

A Napoli

Le indagini penali proseguono. L'azienda si rivarrà sui medici se saranno ritenuti responsabili del decesso

A dicembre il trapianto con un cuore bruciato e poi la morte, al Monaldi di Napoli, peraltro una struttura di eccellenza in Italia. Oggi arriva la notizia dell’accordo stragiudiziale tra la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino successivamente deceduto, e l’azienda ospedaliera dei Colli: 1,5 milioni di euro, secondo quanto riferisce l’Ansa, il risarcimento per la famiglia che chiude il contenzioso civile. Mentre resta aperta l’indagine penale.

La mamma: “Nessuno mi restituirà mio figlio “

“Siamo soddisfatti che abbiamo trovato un accordo, cosicché non dobbiamo fare un processo civile e pensiamo solo, esclusivamente, al processo penale. Per Domenico non c’è prezzo, abbiamo accettato la transazione che hanno proposto loro. E’ quello che abbiamo sempre detto io e mio marito: a noi non interessano i soldi, per questo l’abbiamo accettato subito. Ora andiamo avanti verso il processo penale e auspichiamo che anche l’azienda si costituisca parte civile”, ha detto la mamma del piccolo, Patrizia Mercolino.

L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino ha commentato così la decisione “Siamo pienamente soddisfatti, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e, soprattutto, e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale“.

Il Monaldi: “Vicini alla famiglia”

“È stata una procedura molto complessa governata dal nostro Comitato Valutazione Sinistri: la partita civile per l’ospedale Monaldi si chiude oggi”, si è raggiunto l’accordo su una cifra “congrua e dignitosa”. Lo ha detto l’avvocata Raffaella Di Nardo che, con il collega Arturo Testa, legali esterni dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, che – dopo l’incontro per la definizione dell’accordo stragiudiziale per il risarcimento per la morte del piccolo Domenico – si è trattenuta con i giornalisti davanti all’ospedale Monaldi. Secondo quanto reso noto dai due professionisti l’istruttoria tecnica è stata condotta da un’équipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali e i dettagli dell’intesa economica restano coperti da riservatezza. La firma dell’accordo, però, è stato sottolineato dai due professionisti, “non costituisce una ammissione di responsabilità. Si tratta di una valutazione prognostica sul rischio processuale per bilanciare la tutela dell’ente pubblico e delle sue risorse“. L’azienda dei Colli, inoltre, si è comunque riservata di agire in regresso e rivalsa verso chi sarà ritenuto responsabile in sede penale.