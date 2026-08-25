Doppia tragedia in mare: bagnino si tuffa per aiutare una coppia, salva la donna, ma muore insieme al marito

In provincia di Savona

Era riuscito a salvare una donna in mare, ma il tentativo di soccorrere anch il marito si è rivelato fatale sia per il bagnino che per l’uomo. Doppia tragedia in mare ad Andora, sulla costa savonese. Un uomo è stato soccorso dopo essere andato in difficoltà mentre nuotava insieme alla moglie lungo la costa. Forse il mare mosso di questi giorni o forse un malore, il bagnino vedendo la coppia in difficoltà è intervenuto con tempestività, riuscendo a riportare a riva la moglie dell’uomo. Quando poi è rientrato in acqua per raggiungere anche l’altro bagnante si è consumata la tragedia e sia il bagnino che l’uomo sono morti annegati.

La vacanza finisce in tragedia

È ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sul posto i rilievi da parte dei carabinieri; per entrambi non c’è stato nulla da fare. Il bagnante risulta essere un 66enne originario della provincia di Cuneo, in vacanza in Liguria con la moglie. Quella che doveva essere una vacanza si conclude con la tragedia più nera davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la coppia di Cuneo si è trovata in difficoltà a causa del mare mosso mentre faceva il bagno nello specchio d’acqua davanti la spiaggia.

Il bagnino 62enne di uno stabilimento privato si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna. Subito è tornato in mare per soccorrere il coniuge della donna appena messa in salvo. Ma il secondo tentativo è stato drammatico. Da chiarire se uno di loro o entrambi siano stati colpiti da un malore per lo sforzo; o se invece siano annegati per la forza del mare. Entrambi sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione da personale del 118 che poi ha dichiarato il decesso. Il bagnante che ha perso la vita si chiamava Luigi Fasano, 66 anni, mentre il bagnino si chiamava Fabrizio Valente e aveva 62 anni.