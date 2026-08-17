Cobolli da applausi a Cincinnati: spettacolare rimonta su Blockx. E ora è agli ottavi di finale

Foto: Ansa / Alessandro Di Meo (Foto d'archivio Ansa)

Flavio non molla

Flavio Cobolli è approdato agli ottavi di finale del “Cincinnati Open”, il Masters 1000 con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della città dell’Ohio. Il tennista romano, numero 10 del mondo e settimo favorito del tabellone, ha vinto nei sedicesimi di finale contro il belga Alexander Blockx, numero 32 del ranking internazionale e 28esima testa di serie del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5. Eppure, nella terza frazione Cobolli era sotto nel punteggio per 5-3.

Cincinnati, Cobolli non molla, rimonta e vola agli ottavi

A ruota ha strappato due volte il servizio all’avversario, conquistando i decisivi quattro giochi di fila. Agli ottavi di finale l’azzurro attende ora il vincente della sfida fra lo spagnolo Rafael Jodar e il cileno Alejandro Tabilo.

(Italpress)