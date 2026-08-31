“Che fine ha fatto Albanese?”: La Verità stuzzica la relatrice Onu, che replica velenosa: “Siete irrilevanti”

Polemica con Belpietro

Botta e risposta al vetriolo tra La Verità di Maurizio Belpietro e Francesca Albanese. Il quotidiano si chiede che fine abbia fatto la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati dopo mesi di grande esposizione mediatica sulla guerra a Gaza. Albanese risponde sui social, attacca il giornale e annuncia un’inchiesta sul ruolo dei media nel conflitto.

La Verità descrive Albanese come «sparita dai radar», ora che il «genocidio» a Gaza avrebbe perso centralità nel dibattito pubblico. E avanza un’ipotesi politica: un futuro nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra, magari con un ruolo di primo piano nell’area oggi guidata da Fratoianni e Bonelli.

Una suggestione che chiama in causa anche gli equilibri del centrosinistra e la competizione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Albanese risponde alla Verità

La replica arriva direttamente da Albanese, che rilancia su X l’articolo del quotidiano.

«Francesca Albanese è ancora impegnata a documentare i crimini dell’apartheid israeliano e dei suoi complici. Lo sapreste se consultaste la stampa estera», replica irritata la relatrice Onu.

Poi l’annuncio velenoso: «Presto l’inchiesta sul ruolo dei media nel genocidio».

Infine l’affondo contro il quotidiano di Belpietro: «Voi non ci sarete; non perché senza colpe, ma perché irrilevanti».

Parole che alzano ulteriormente il livello dello scontro. Albanese non si limita a respingere la ricostruzione sul suo presunto silenzio, ma indica nei media a lei critici uno dei prossimi terreni della sua attività.

Il nodo politico intorno ad Albanese

Sul fondo resta la provocazione della Verità: Albanese prepara davvero un futuro nel campo largo?

Il nome della paladina Pro-Pal è ormai entrato stabilmente nel dibattito politico. Le sue posizioni su Israele e Gaza ne hanno fatto un riferimento per una parte della sinistra e dell’attivismo pro-Gaza, mentre dall’altra parte hanno provocato contestazioni durissime.

L’ipotesi Avs rilanciata dal quotidiano di Belpietro si inserisce in questo quadro. Albanese, almeno nella replica, non affronta la questione di una possibile candidatura. Preferisce glissare e rispondere sul proprio lavoro all’Onu e contrattaccare. Solo lei, Bonelli e Fratoianni sanno se il giornale di Belpietro ci ha azzeccato.