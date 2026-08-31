Bimbi intrappolati nel fiume salvati in extremis da carabinieri e vigili del fuoco. Meloni: «Grazie ai nostri uomini in divisa» (video)

Tragedia sfiorata a Merano

Coraggio e tempestività: così si è messa in moto la macchina del salvataggio. La premier posta il video: coraggio e dedizione

Tre bambini tedeschi erano in vacanza in Alto Adige con i genitori. Giocando, si sono ritrovati bloccati su alcune rocce in mezzo al fiume, nella zona del ponte della Posta. A salvarli l’intervento congiunto dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Dedizione e coraggio non sono passati inosservati e con la consueta sensibilità la premier Meloni dai suoi canali social ha voluto sottolinearli.

Meloni: “Coraggio e senso del dovere: grazie ai nostri uomini in divisa”

“Tre bambini, turisti tedeschi in vacanza in Alto Adige, sono rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A salvarli, l’intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e di un cittadino. Coraggio, prontezza e senso del dovere. Grazie ai nostri uomini in divisa, che ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della vita delle persone”.

Meloni pubblica il video in cui si vede la delicata operazione con il carabiniere che porta in braccio una dei bimbi. Il tutto è accaduto durante una passeggiata con mamma e papà lungo il Passirio, nel centro di Merano.

Tre bambini bloccati nel fiume in Alto Adige: il salvataggio

Erano da poco passate le 21 di domenica 30 agosto quando i tre si sono allontanati da loro genitori e si sono ritrovati bloccati su alcune rocce in mezzo al fiume, nella zona del ponte della Posta. Raggiungere la riva da soli, con l’acqua che scorreva intorno, non era più possibile senza correre rischi. I genitori erano presenti, ma non potevano intervenire. Difficilmente si sarebbero potuti salvare dalla piena del fiume.

La rete dei soccorsi avviata grazie a un giovane

Ad accorgersi della situazione è stato un altro “angelo”, un giovane del gruppo giovanile della Croce Bianca. È stato lui a dare immediatamente l’allarme, mettendo in moto la macchina dei soccorsi prevista per gli interventi in acqua lungo il Passirio. Così, vigili del fuoco di Merano e carabinieri si sono incontrati sul luogo, procedendo al salvataggio. Proprio uno dei militari non ha esitato: è entrato in acqua e ha raggiunto due dei bambini, riuscendo a portarli uno dopo l’altro al sicuro sulla riva. A recuperare il terzo bambino rimasto bloccato – ricostruisce il Corriere- hanno provveduto gli uomini del gruppo nautico dei vigili del fuoco di Merano, intervenuti con le attrezzature per il soccorso acquatico. Un intervento coraggioso e tempestivo: nessuno dei tre bambini è rimasto ferito.