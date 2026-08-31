Gli affari miliardari di Macron: la Francia vende 4 navi da guerra alla Svezia per “rafforzare” la difesa europea

Foto: Ansa / ANDERS WIKLUND (31/8/2026 )

I dettagli dell'acquisto

Il premier svedese Ulf Kristersson ha affermato che le nuove fregate «fungeranno da piattaforme in grado di offrire capacità operative a lungo raggio in mare e protezione contro i missili balistici»

La Francia ha venduto quattro navi da guerra alla Svezia, ufficializzando una vendita da 4,3 miliardi di euro e contribuendo al rafforzamento della difesa per l’ultimo Paese arrivato tra le file della Nato. La cerimonia per l’acquisto delle fregate si è svolta proprio durante la visita di Emmanuel Macron a Stoccolma, che sta cercando di promuovere una maggiore autonomia militare europea per diminuire la dipendenza del continente dagli Usa. Non bisogna dimenticare che, proprio ultimamente, Washington ha sollecitato gli alleati europei a dimostrare di voler rafforzare le proprie difese. «Queste fregate fungeranno da piattaforme in grado di offrire capacità operative a lungo raggio in mare e protezione contro i missili balistici», ha affermato il primo ministro svedese Ulf Kristersson, sottolineando che la guerra in Ucraina «ci ha mostrato quanto sia importante sapersi difendere da questo tipo di missili».

Gli affari di Macron, vende 4 navi da guerra alla Svezia per più di 4 miliardi di euro

La vendita delle imbarcazioni da guerra alla Svezia è un segnale importante, visto che proprio nel Mar Baltico la Russia percorre rotte di navigazione fondamentali, oltre ad utilizzare gli spazi aerei limitrofi. La Svezia aveva annunciato la selezione dell’azienda francese per l’acquisto delle imbarcazioni da guerra lo scorso maggio e la prima consegna è prevista nel 2030. Per Naval Group, industria francese nel settore navale controllata dallo Stato, si tratta di un traguardo importante dopo la battuta d’arresto negli ultimi anni. Per l’ultima occasione, l’Eliseo ha anticipato che «verrà firmato anche un accordo quadro volto a rafforzare la cooperazione franco-svedese in ambito operativo, di capacità e industriale».

Cosa prevede il nuovo contratto?

La Francia, attraverso il nuovo contratto, fornirà agli svedesi anche armi e altre attrezzature per le navi da guerra, che possono trasportare intercettori di difesa aerea capaci di abbattere missili balistici, nonché siluri e razzi da crociera a lungo raggio. Gli accordi tra Macron e Kristersson sono stati firmati sulla nave francese Amiral Ronarc’h, la prima di una nuova serie di fregate francesi per “Difesa e intervento”. Questo tipo di imbarcazione è stata progettata nel 2022 e consegnata alla marina francese nell’ottobre 2025. Macron ha elogiato la «grande cooperazione strategica» tra Francia e Svezia, ricordando che in questo modo si sta rafforzando «la base industriale e tecnologica europea della difesa».

L’interesse militare francese

Il rapporto tra Francia e Svezia sembra essere sempre più stretto, indipendentemente dall’ultimo affare fatto. Basti pensare che, a dicembre del 2025, Parigi ha ordinato due aerei di sorveglianza GlobalEye dal produttore scandinavo Saab.