Superbonus visto da vicino, la testimonianza di un lettore del “Secolo”: «Restaurati condomini quasi deserti»

Lettera da Sestriere

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un lettore in materia di Superbonus che ci scrive offrendo uno spaccato di quanto osservato personalmente a Sestriere negli anni del Superbonus. “Dopo aver letto l’articolo sul Secolo di Adriana De Conto del 28/8 sull’evidente disastro alle casse dello stato causato dallo sciagurato superbonus casa, vi volevo mandare una breve segnalazione di una realtà montana – Sestriere, provincia di Torino – dove vado da sempre”.

Superbonus, la testimonianza di un lettore

Il lettore non ha potuto non notare – ci racconta- che “nel periodo della suddetta distribuzione a pioggia di soldi da parte del governo Conte, a Sestriere si è assistito in almeno una ventina di condomini, a ristrutturazioni totali esterne, spesso apparentemente non poi così necessarie: il tutto proprio negli anni successivi al via libera di quel disastroso decreto legge del 2020”. Essendo frequentatore assiduo di Sestriere ha potuto verificare che “alcuni di questi condomini (uno in particolare di fronte al nostro), ora completamente restaurati, verosimilmente con i soldi degli italiani, non sono nemmeno abitati…. Anzi, pressoché quasi deserti da anni… Ovviamente non ho la certezza – ci scrive – della connessione superbonus-lavori, ma guarda caso…si tratta di condomini ‘sistemati’ tutti proprio a partire dal 2020..”.

Un lettore, seconde case abitate pochi giorni l’anno: risparmio energetico insignificante

Morale della favola: “Vedendo quanto successo in una unica, piccola realtà come quella – tutta di seconde case-. E provando a far due conti (dato che solo lì potrebbero essere stati elargiti per tetti/facciate/coibentazioni ed altro: probabilmente diversi milioni di euro) non riesco ad immaginare (anzi si, basta leggere il vostro articolo) a quanto si arriva moltiplicando per tutta l’Italia”. E noi le ribadiamo la cifra-monstre: 174 miliardi secondo le recenti stime del Mef. “Ovviamente- prosegue il lettore- in questo caso specifico, trattandosi di seconde case, abitate perlopiù pochi giorni all’anno, il cosiddetto risparmio energetico è insignificante rispetto all’enorme beneficio che queste persone hanno avuto in termini di restyling delle proprie case vacanza. Beneficio inutile per il sistema paese ma solo a vantaggio di una schiera di eletti a cui sono stati dati, in maniera scriteriata, per uso esclusivamente personale, i soldi di tutti gli italiani che pagano le tasse. L’articolo si conclude con l’esortazione al Secolo a continuare a informare, “cercando di scoprire e far conoscere alla gente onesta e di buonsenso, tutti i vasi di Pandora come questo, che la sinistra ci ha rifilato quando governava”.