La nuova linea Orsato cambia il calcio: zero rigori e niente Var nelle prime due giornate di campionato

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Luglio 2026)

Il corso arbitrale

L'anno scorso la media era di 4-7 penalty concessi per ogni giornata. Lotta alle simulazioni e alla perdita di tempo da parte dei fischietti

Se i due posticipi di stasera non lo smentiranno, sarà un record. Le prime due giornate di campionato in serie A hanno fatto registrare zero rigori concessi. E una linea, quella del designatore Daniele Orsato, che riassegna agli arbitri il controllo delle partite, trasformando il Var in un contributo straordinario ed eccezionale.

Il nuovo corso

Orsato, che ha preso il posto di Gianluca Rocchi, ha imposto una linea ai fischietti: non sanzionate contatti dubbi, ricordatevi che il calcio è un contatto fisico. E, soprattutto, l’applicazione ai massimi livelli del protocollo Var: le decisioni di campo rimangono tali. Basta chiamate continue della sala Var a ogni minimo contatto.

Non era mai successo da quando è stata introdotta la tecnologia (stagione 2017/2018) che le prime due giornate di campionato si chiudessero con zero rigori assegnati. Per fare un paragone immediato, nelle ultime stagioni la media della sola prima giornata si aggirava intorno ai 4-7 penalty concessi. Lo si è visto sabato sera in Juventus-Parma: contatto in area dubbio ma non falloso di Nico Gonzales e decisione di campo dell’arbitro rispettata dai varisti.

Giocare di più e lamentarsi poco

Tante le innovazioni introdotte quest’anno per aumentare il numero dei minuti effettivi di gioco. Cinque secondi di tempo per battere il fallo laterale, sette per il calcio d’angolo. Se un calciatore si fa male da solo esce dal campo per un minuto. Il Var, in tempo reale, può rettificare l’assegnazione di un corner inesistente. Con l’arbitro a protestare ci può andare solo il capitano: gli altri, se lo fanno, vengono ammoniti.

Lo stile british

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha confermato che questo crollo verticale non è un caso, ma il frutto delle nuove direttive restrittive introdotte per questa stagione, mirate a ripulire il gioco e a punire solo i contatti davvero solari e influenti. Il cosiddetto stile britannico, che privilegia il contatto fisico e che punisce le simulazioni. Lo scorso anno le proteste contro il Var furono infinite, prima ancora che scoppiasse lo scandalo (poi rivelatosi infondato penalmente) delle presunte pressioni dello stesso Rocchi nella sala degli strumenti tecnologici.