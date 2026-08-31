Addio a Romano Bartoloni, storico cronista romano: oltre 60 anni di giornalismo tra passione e rigore

Il cordoglio dei colleghi

Era un’istituzione tra i cronisti romani. E’ morto Romano Bartoloni, per anni è stato impegnato nel sindacato dei giornalisti. Ne dà notizia il coordinamento nazionale di ‘Pluralismo e Libertà’, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit, che esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa di una “figura storica del giornalismo romano e per lunghi anni autorevole punto di riferimento del Sindacato Cronisti Romani”.

Romano Bartoloni, cronista e sindacalista d’altri tempi: il cordoglio dei colleghi

“Cronista appassionato e rigoroso, Bartoloni ha attraversato oltre sessant’anni di giornalismo mantenendo sempre saldi i valori dell’indipendenza, della libertà di stampa e del rispetto della verità dei fatti. Valori che ha difeso non soltanto attraverso il proprio lavoro professionale, ma anche con un costante e generoso impegno negli organismi di categoria. La sua scomparsa priva il giornalismo romano di una delle sue figure più rappresentative e lascia un vuoto profondo tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo, confrontarsi con lui e apprezzarne la passione, la determinazione e l’umanità. In questo momento di dolore, Pluralismo e Libertà esprime la più sincera vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, ricordando con gratitudine l’impegno che Romano ha dedicato negli anni ai cronisti e alla libertà di stampa”, scrivono i colleghi.

Un esempio per i giovani: giornalismo tra passione e rigore

L’Associazione Giornalisti 2.0 esprime con il suo presidente Maurizio Pizzuto profondo cordoglio. “Se ne va un collega che ha attraversato oltre sessant’anni di giornalismo difendendo con passione la professione e i suoi valori”. Romano apparteneva a una generazione di cronisti “per la quale il giornalismo era prima di tutto presenza sul campo, conoscenza delle persone, ricerca delle notizie e rispetto della verità dei fatti. Il suo impegno sindacale e professionale testimonia quanto credesse nel valore della nostra professione e nella necessità di difenderne autonomia, dignità e libertà”. In un momento in cui il giornalismo sta attraversando trasformazioni profonde ricordare figure come Romano Bartoloni significa anche ricordare alle nuove generazioni quanto questa professione abbia bisogno di passione, rigore, coraggio e senso di responsabilità.

I libri

L’Associazione Stampa Romana ricorda lo storico punto di riferimento per la professione e il sindacato. Cronista di lunghissimo corso al Giorno, all’Agenzia Italia, al Popolo, dove è stato vicedirettore, Bartoloni “è stato giornalista appassionato fino all’ultimo” dice la segreteria dell’Associazione Stampa Romana. Nella sua lunghissima attività, ricorda l’Asr, è stato tra l’altro autore di libri come “Guida all’universo comunicazione”, “Roma tra cronaca e storia. Dagli orti di guerra ai palazzi del Potere” e “Confessioni di un settantottino. Panchinari mai”. “Ha testimoniato con signorilità, veracità, ironia e generosità un amore mai sopito per la professione.