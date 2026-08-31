Il ministero della Salute smonta le fake news di Decaro: per il deficit sanitario della Puglia non ha nemmeno presentato il Piano di rientro

Foto: Ansa Foto / Paolo Giandotti (Maggio 2026)

349 milioni di euro di debiti

Il governatore in ritardo sugli adempimenti previsti dalla legge. I pugliesi dovranno pagare le aliquote massime di imposte grazie al centrosinistra

Il Ministero della salute smonta le fake news del governatore della Puglia, Antonio Decaro. Per il deficit ereditato da Michele Emiliano e dai governi di centrosinistra, che ammonta a 349 milioni di euro, la Regione non ha ancora nemmeno presentato il piano operativo propedeutico al Piano di rientro.

Un deficit strutturale enorme

Il deficit della Puglia comporterà l’aumento automatico al massimo di tutte le imposte regionali. Ma la situazione è grave sul piano strutturale: mancano i medici, le ambulanze sono addirittura costrette a fermarsi perché prive di carburante. Un sistema non più tollerabile.

Le accuse di Picaro: “Solo annunci da Decaro”

“Quanto emerge dalle fonti del ministero della Salute è estremamente grave: mentre ai pugliesi si continuano a chiedere sacrifici per far fronte alla situazione dei conti della sanità regionale, la Regione Puglia non avrebbe ancora formalmente consegnato il Programma operativo triennale 2026-2028 necessario nell’ambito del Piano di rientro. Altro che programmazione e cambio di passo. A quanto riferito dal ministero, il 20 luglio sarebbe arrivato soltanto una parte del documento, relativa al 2026, e non il Programma operativo completo. Senza il documento integrale, Salute e Mef non possono nemmeno esprimersi tecnicamente sull’attuazione del Piano di rientro. È l’ennesima dimostrazione della distanza tra gli annunci del presidente Decaro e la realtà amministrativa della Regione”. Così in una nota Michele Picaro, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bari ed europarlamentare.

“A pagare il prezzo saranno i pugliesi”

“A pagare le conseguenze di questa gestione-continua Picaro- non possono essere ancora una volta i cittadini, già alle prese con liste d’attesa, difficoltà nell’accesso alle prestazioni e una pressione fiscale regionale aumentata per far fronte al disavanzo sanitario. Decaro dovrebbe spiegare ai pugliesi, a fine agosto, il Programma operativo triennale non risulta ancora formalmente consegnato nella sua interezza ai ministeri competenti e quali siano le misure che la Regione intende adottare per presentare i conti controllo senza scaricare i costi sotto sui contribuenti. La sanità pugliese ha bisogno di responsabilità e trasparenza Dopo anni di governo del centrosinistra, non è più accettabile responsabilità altrove: chi governa la Regione deve assumersi fino in fondo la responsabilità delle condizioni in cui versa il sistema sanitario regionale“, conclude Picaro.

Per la sanità pugliese un rebus

La questione della sanità pugliese rimane un rebus. I 349 milioni di euro del deficit sono maturati nell’arco dell’ultimo decennio a guida di Michele Emiliano. Ed è opportuno ricordare che la sinistra governa la Regione da oltre vent’anni.