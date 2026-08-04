Carne di cane a tavola contro l’afa in Corea del Nord. Che razza si mangia e che cosa dice il medico

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La soluzione atroce

Carne di cane a tavola per non soffrire il caldo, ecco la “dieta” di Kim Jong-un’ contro l’afa. In un’estate di temperature record anche in Corea del Nord, Pyongyang torna a promuovere il consumo di “carne dolce”, come viene chiamata nella penisola quella di cane, considerata un rimedio della tradizione e parte del “patrimonio culturale” del Paese.

Il quotidiano del Partito dei Lavoratori, Rodong Sinmun, ha pubblicato una serie di consigli per proteggersi dall’ondata di calore e ha fornito indicazioni di primo soccorso per i disturbi legati alle alte temperature, suggerendo, tra gli alimenti “altamente nutrienti” anche la “zuppa di carne di cane”, insieme al porridge di pesce e a quello di fagioli rossi.

La pietanza, conosciuta in patria come dangogi guk, è una tradizione che le autorità nordcoreane – su spinta di Kim Jong-un – hanno conservato e promosso con orgoglio, anche distinguendosi dalla vicina Corea del Sud, dove nel 2024 è stata approvata una legge che vieta l’allevamento, la macellazione, la distribuzione e la vendita di cani destinati al consumo umano, con un periodo transitorio di tre anni che terminerà nel febbraio 2027.

La carne di cane a tavola, che razza usano i coreani

I Nureongi sono i cani con colorazione giallastra usati come fonte di carne di cane in Corea: questi cani non sono allevati come animali di compagnia. Il termine è la traslitterazione della parola coreana che significa “giallo”.

Intervistato da Rodong Sinmun, un medico del Pyongyang General Hospital ha avvertito che “le malattie cardiovascolari, il diabete e l’ipertiroidismo possono aggravarsi a causa dell’esaurimento da calore e del colpo di calore”. La dangogi guk è da decenni promossa dalle autorità nordcoreane come un alimento dalle proprietà benefiche, soprattutto nelle giornate più calde. “Il dangogi è popolare nel Nord, ma è un alimento costoso”, ha spiegato a This Week in Asia Ri Chol, ex diplomatico nordcoreano, secondo cui “viene consumato soprattutto nelle giornate estive più calde per aiutare a prevenire l’esaurimento da calore”. Pyongyang ha promosso e aiutato la diffusione del piatto anche attraverso ristoranti specializzati e competizioni culinarie annuali, presentandolo come parte della tradizione nazionale e come un alimento ideale per affrontare la stagione estiva.