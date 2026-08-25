Asta da record in Texas: aggiudicato per oltre 3 milioni di dollari il pallone della “mano de Dios” di Maradona

Foto: Archivio Rai / Rai (1986)

Il gol agli inglesi

L'oggetto, che ha segnato uno dei momenti più iconici e controversi della storia del calcio, ha superato le stime di vendita iniziali

Il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona per la celebre rete della “Mano de Dios” durante i quarti di finale dei Mondiali del 1986 è stato venduto all’asta per oltre 3 milioni di dollari L’oggetto, che ha segnato uno dei momenti più iconici e controversi della storia del calcio, ha superato le stime di vendita iniziali ma ci si aspettava un rilancio potenziale fino a dieci milioni di dollari.

La mano de Dios

Secondo quanto riportato dal Telegraph , il pallone utilizzato da Diego Maradona per segnare il controverso gol della “Mano di Dio” contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986 è stato venduto all’asta negli Stati Uniti il ​​22 agosto per 3,3 milioni di dollari .

Questo prezzo è significativamente inferiore alle aspettative iniziali. Prima dell’asta, Heritage Auctions, una casa d’aste con sede a Dallas, aveva previsto che il manufatto potesse raggiungere i 10 milioni di dollari . Mike Provenzale, un esperto di Heritage Auctions, lo ha definito un manufatto “unico nel suo genere” e probabilmente uno degli oggetti più importanti nella storia del calcio mai apparsi all’asta, secondo quanto riportato da Reuters .

Il gol, le Falkland e il raddoppio incredibile

Maradona saltò d’astuzia e anticipò il portiere inglese, Shilton, con la mano. Allora non c’era il Var e nonostante le vibranti proteste dei calciatori britannici la rete fu regolarmente convalidata. Qualche minuto dopo, per farsi ‘perdonare’, Maradona segnerà quello che viene considerato il gol più bello della storia del calcio, partendo dalla sua metà di campo e dribblando in velocità tutta la difesa inglese superò lo stesso Shilton e chiuse la partita.

A fine gara, polemizzando con l’Inghilterra per la guerra persa alle Isole Falkland, El pibe de oro a proposito del gol di mano, dirà: “Rubare ai ladri non è mai peccato”.

Il film di Sorrentino

Nel 2021 Paolo Sorrentino realizzerà, “È stata la mano di Dio”, dedicato non solo a quelle due reti ma anche al fatto che proprio una trasferta del Napoli, a Empoli, lo salvò nel 1987 dalla morte che interessò i suoi genitori a Roccaraso, per una perdita di gas.