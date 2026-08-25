Ascolti tv, Manuela Moreno regina del pomeriggio italiano. Buon debutto per Milo Infante su Canale 5

Foto: Ansa foto / MAURIZIO BRAMBATTI

Debutti e conferme

Intanto la Rai si scusa per aver interrotto il finale il film "Il Codice da Vinci" lasciando Tom Hanks in piedi di fronte al Louvre. "E' stato un errore tecnico". Ma stasera si recupera già con "Angeli e Demoni", secondo libro di Dan Brown. A Zona Bianca il prime time della politica, bene "Filorosso"

Debutti, conferme e una regina indiscussa del pomeriggio estivo italiano: Manuela Moreno. Nell’ultima settimana d’agosto cominciano a fare capolino sul grande schermo quelli che saranno i programmi dei nuovi palinsesti che scandiranno l’autunno tv nelle case degli italiani. E se il buongiorno si vede dal mattino, sicuramente può sorridere Milo Infante. All’esordio su Mediaset la sua guida pomeridiana di ‘Verità Nascoste – Il Diario’ su Canale 5 ha raccolto davanti allo schermo 1.226.885 spettatori con il 16,72% di share . Un buon numero, tuttavia non sufficiente a raggiungere le cifre importanti registrate dalla ‘Vita in Diretta’ su Rai1, condotta nella versione estiva dalla vicedirettrice Rai e volto del servizio pubblico, Manuela Moreno, saldamente al comando della classifica dei programmi più visti con il 17,95% di share e 1.317.340 spettatori.

Al via anche Ore 11 la mattina su Rete4

Nel dettaglio, al mattino su Rete4 ‘Ore 11’ ha ottenuto 460.000 spettatori e il 9.6% di share, nella prima parte, e 550.000 spettatori con il 6.9%, nella seconda parte, in onda dopo il Tg4.

Nel pomeriggio, ‘Verità Nascoste – Il Diario’ è stato seguito da una media di 1.225.000 spettatori con il 16.7%. Ma l’andamento della curva degli ascolti è discendente. La soap che ha preceduto Infante, ‘Tutto per la mia Famiglia’ è stata seguita da 1.779.000 spettatori con il 24.1%. Il programma di Infante ha ricevuto la linea al 25% di share e nella prima parte ha tenuto al 19.7% mentre nella seconda parte è sceso 14.9%. Percorso opposto per ‘Vita in Diretta’, che riceve la linea al 12% circa e cresce costantemente ottenendo, il 12,2% con 891.000 spettatori, nella prima mezz’ora chiamata ‘Start’ (quando ancora ha contro la soap di Canale 5) e sale costantemente nei segmenti successivi, ottenendo 1.161.000 spettatori con il 16.3% nella presentazione e 1.475.000 spettatori con il 19.4% di share nel programma. E infatti la media del periodo di sovrapposizione tra i due programmi vede vincere quello condotto da Manuela Moreno su Rai1.

Prima serata vinta da ‘Il Giovane Montalbano 2’

Nella prima serata, su Rai1 ‘Il Giovane Montalbano 2’ in replica si è aggiudicato la vittoria con 2.209.000 telespettatori e il 18,7% di share. Secondo gradino del podio per la replica di ‘Scherzi a Parte’ su Canale5, con 1.333.000 telespettatori e il 12,9% di share. Terza posizione per ‘Il codice Da Vinci’ su Rai 2 che ha ottenuto 691.000 telespettatori con il 5,84% di share.

Il caso “Codice da Vinci” su Rai2

E proprio sul film tratto dal libro di Dan Brown, ieri sera in molti avranno alzato un sopracciglio all’interruzione della pellicola prima della scena finale, restando appesi a Tom Hanks che sta in piedi di fronte al Louvre. E in una nota Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie Tv della Rai si è scusato con gli spettatori e ha spiegato l’accaduto: “Ieri i telespettatori della Rai non hanno potuto vedere la sequenza finale del film Codice da Vinci in onda su Rai2 in prima serata. Mi scuso personalmente per il disservizio La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche questo per quarantamila ore di cinema l’errore umano o delle macchine che noi stiamo governando non può e non deve ricadere sul nostro pubblico. C’è una buona notizia per gli appassionati del “genere mistero”: “Questa sera vedrete su Rai2 Angeli e Demoni alle 21.20, Inferno il 31 agosto sempre alle 21.20. La trilogia sarà replicata su Rai Movie il 15 (Il codice da Vinci), il 16 (Angeli e Demoni), il 17 settembre (Inferno), naturalmente in prima serata, e disponibile anche su RaiPlay”, concludono.

Zona bianca conquista la serata della politica

La sfida della politica invece la vince ‘Zona Bianca’ su Rete4, con il 5% di share. Ad un soffio di distanza ‘Filorosso’ su Rai3 che ha fatto registrare uno share del 4,7%.