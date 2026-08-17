A Siena piove ancora, il Palio rinviato al 18 agosto: tutti a caccia della Lupa, la contrada favorita per il trionfo

Foto: Ansa Foto / Claudio Giovannini (15 agosto 2026)

In Piazza del Campo

È successo 67 volte nella storia. L'acqua caduta sulla città rende impossibile la competizione

Nuovamente rinviato per maltempo il Palio di Siena dell’Assunta. Dopo che la macchina organizzativa comunale aveva provato ad andare avanti regolarmente in vista della Carriera, le condizioni meteorologiche hanno costretto a un nuovo slittamento. Il Comune ha esposto dalle trifore di Palazzo Pubblico la bandiera verde, comunicando così il rinvio del Palio a domani, martedì 18 agosto. Fino al primo pomeriggio il programma non aveva subito variazioni, nonostante l’incertezza legata alle previsioni e al rischio di nuove precipitazioni sul tufo di Piazza del Campo.

Si riprova domani

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, domani il programma rimarrà lo stesso: alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso; alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo; quindi, alle ore 16.50, l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico; alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da Via Duprè, mentre l’accesso ai palchi sarà possibile fino alle ore 16.30.

Rinviato 67 volte nella storia

Il Palio di Siena è stato rinviato complessivamente 67 volte dall’Ottocento a oggi. Nella stragrande maggioranza dei casi, la causa dello slittamento è stata la pioggia che rende impraticabile la pista in tufo di Piazza del Campo.

Anche se il maltempo è la causa principale, in passato si sono registrati rinvii dovuti all’oscurità (quando i troppi tentativi di partenza prolungavano la mossa fino al tramonto) o per invasioni di pista.

La Contrada più vincente

La Nobile Contrada dell’Oca detiene il record assoluto con 67 vittorie ufficiali riconosciute dal Comune di Siena (la contrada se ne attribuisce storicamente 68).

Giovanni Atzeni , detto Tittia , è il dominatore assoluto degli ultimi anni. Ha raggiunto ben 12 vittorie personali, l’ultima delle quali conquistata a luglio 2026 per la contrada dell’Aquila. Tittia detiene anche il record storico di 4 vittorie consecutive consecutive (ottenute tra il 2019 e il 2023).