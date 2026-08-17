La figuraccia è postata, Osho smaschera l’influencer che attacca la premier: non si arriva a fine mese. Ma spuntano cocktail e lusso a Maiorca

Foto: Ansa e Facebook / Andrea Calandra (Archivio Imagoeconomica) e Federico Palmaroli (post su Fb) (17 agosto 2026)

Chi di social ferisce...

La creator digitale attacca Giorgia Meloni per gli auguri di Ferragosto: «L'unica che trascorrerà una serena giornata sei tu. Noi siamo immersi nei debiti». Federico Palmaroli replica con le foto della vacanza glamour della giovane...

Quando il post melodrammatico intinge la penna digitale nel veleno può succedere che l’antidoto finisca per annegare il suo autore nel grottesco. Il che è esattamente quanto successo alla creator digitale di Rieti, Emilia Marley Marica, che nei giorni scorsi, commentando il post di auguri per Ferragosto della premier si è intrattenuta dilettandosi con un attacco boomerang che Federico Palmaroli, arte Osho, poco fa le ha rispedito al mittente. E con gli interessi social…

Osho smaschera la creator che aveva attaccato Meloni e i suoi auguri di Ferragosto

La graffiante penna digitale del vignettista infatti oggi si è dedicata a un post su quanto pubblicato e sentenziato dalla giovane creativa, e con tanto di screen del commento di Emilia Marley Marica sotto al post di Giorgia Meloni, e di alcune foto condivise dalla content creator alla fine di luglio con le sue amiche sull’isola spagnola. La didascalia di commento? Dice tutto: «Travolti dai debiti nell’azzurro mare di Mallorca», è la riflessione di Palmaroli.

Riavvolgiamo il nastro: ecco i fatti (e i post)

E allora riavvolgiamo il nastro. Tutto comincia due giorni fa, dopo la pubblicazione social degli auguri del presidente del Consiglio per la festa del 15 di agosto: «Buon ferragosto a tutti. Che possiate trascorrere una giornata serena e in compagnia delle persone a voi care», ha editato Meloni sui suoi account social. Nulla di incendiario. Nessun innesco polemico o riferimento ardito, eppure…

La creator digitale «travolta dai debiti nell’azzurro mare di Mallorca»?

Eppure la sventurata creator digitale, evidentemente sopraffatta dall’insostenibile leggerezza dell’essere e disturbata dall’azione del governo, ha deciso di sfogare tutta la sua disperazione sotto i post augurali di Giorgia Meloni. Del resto, si sa: dietro l’angolo internetico di ogni foto o commento ci sono sempre drammi umani che spezzano il cuore… E in questo caso c’è perfino la dolorosa epopea della creator digitale Emilia Marley Marica…

L’ultima eroina del proletariato digitale, o solo una influencer che pecca d’ingenuità

Il cui grido di dolore e preoccupazione sociale (e social) è di quelli che lasciano il segno. Tanto da indurla a commentare in calce all’augurio della premier: «L’unica che trascorrerà una serena giornata sei tu. Noi siamo immersi nei debiti e non arriviamo a fine mese, grazie a te». Una requisitoria al fulmicotone, da vera eroina del proletariato digitale, pronta a dar voce a chi stenta a tirare avanti.

Non solo Osho: anche gli utenti non perdonano: la bufera scoppiata già due giorni fa

Peccato allora per un piccolo, insignificante dettaglio dell’era 2.0: i social hanno la memoria lunga, e i follower l’occhio clinico. Così, è bastato uno scroll all’indietro di appena un paio di settimane per ritrovare la medesima paladina degli oppressi intenta a combattere la povertà tra cocktail raffinati, acque cristalline e amiche sorridenti, sullo sfondo dorato e glamour di Palma di Maiorca. Un quadro davvero toccante, punteggiato di stenti e privazioni…

Gli utenti non perdonano: Tu immersa nei debiti? La tua pagina dice altro»…

Dettagli eloquenti che, peraltro, oltre a Osho non sono sfuggiti neppure ai più distratti e garbati degli utenti che, a fronte del paradosso social postato tra parole e immagini, già due giorni fa hanno sardonicamente risposto all’influencer: «Tu sei immersa nei debiti? La tua pagina dice altro», si legge. E ancora: «Vedendo i suoi post con cocktail a Palma di Maiorca, non si direbbe! Quindi per oggi ci risparmi le sue sciocchezze».

La stilettata di Osho alla creator digitale e la corsa della creativa ad arginare botta e gaffe

Poche ore, poi, è arrivata la stoccata finale assestata da Federico Palmaroli in punta di fioretto, che col suo infallibile radar per il grottesco ha pubblicato uno screenshot tattico delle foto balneari della rivoluzionaria in pareo, e con tanto di sentenza definitiva: «Travolti dai debiti nell’azzurro mare di Mallorca». Ossia: una stilettata fulminea che ha trasformato la protesta pauperista nel solito cortocircuito da passerella digitale, costringendo la creator a blindare di corsa i commenti per arginare la figuraccia. Come riferisce Adnkronos, infatti, travolta da un’ondata di insulti e definita da molti «bugiarda e ipocrita», la creativa digitale è stata costretta a chiudere i commenti sotto alle immagini della sua vacanza.

E alla fine della fiera, la morale di questa storia si risolve in un epilogo semplice e quasi commovente: c’è chi a fine mese ci arriva col fiatone. E chi ci arriva col volo low cost per le Baleari. La vera tragedia, allora, sempre non essere più tanto l’inflazione, quanto dimenticarsi di cancellare le foto della vacanza prima di fare la rivoluzione dal lettino. (Di seguito il post pubblicato da Osho in replica all’attacco di Ferragosto della creator digitale Emilia Marley Marica alla premier Meloni dalla pagina Facebook di Federico Palmaroli).

“Travolti dai debiti nell’azzurro mare di Mallorca”: Osho smaschera la creator che aveva criticato Giorgia Meloni