Torna l’incubo dell’epidemia a bordo, vomito e diarrea per 120 passeggeri in crociera: il Norovirus rinchiude tutti in cabina

Foto: Ansa / Pcg Handout (Foto d'archivio del 7 maggio 2020)

Scia virale

Virus in crociera, ci risiamo. Lo spettro delle epidemie a bordo torna a spaventare il turismo delle vacanze per mare. Nemmeno il tempo di archiviare il drammatico focolaio di Hantavirus – che ha sconvolto la nave da crociera olandese MV Hondius salpata dall’Argentina, provocando undici contagi e tre decessi prima dell’attracco di sicurezza a Tenerife –, che un nuovo incubo virale si abbatte sulle rotte internazionali. Questa volta a finire nel mirino è la Ruby Princess, lussuosa imbarcazione della flotta Princess Cruises, colpita da una violenta ondata di infezione gastrointestinale che ha colpito oltre 120 passeggeri e membri dell’equipaggio.

Virus in crociera, l’epidemia rinchiude i passeggeri in cabina

La nave era partita lo scorso 12 giugno da San Francisco per un suggestivo itinerario di tre settimane diretto in Alaska e Canada. Rientro previsto il 2 luglio. A bordo, tra i 3.032 passeggeri e i 1.144 membri dell’equipaggio, si è però scatenato l’inferno. Secondo quanto riferito da Nbc News e confermato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), ben 125 persone (102 passeggeri e 23 membri dello staff) sarebbero state colpite da Norovirus, superando la soglia critica del 3% dei presenti. I sintomi principali riscontrati sono stati diarrea e vomito, che possono durare fino a tre giorni.

Virus in crociera, i sintomi: scariche acute di vomito e diarrea

Per arginare la rapidissima diffusione del patogeno, i contagiati sono stati immediatamente isolati nelle rispettive cabine. Il Norovirus è infatti un agente virale altamente contagioso, capace di trasmettersi con estrema facilità per via oro-fecale, attraverso il cibo o il contatto con superfici contaminate. Ambienti affollati e confinati come le navi da crociera rappresentano il terreno fertile ideale per questo virus. Pertanto, come di prassi, la Ruby Principess è stata sottoposta immediatamente a «protocolli di sanificazione rafforzati in tutta la nave».

Crociera da incubo, lo spettro di un altro patogeno pronto a rovinare la vacanza per mare

Inoltre, in una nota la compagnia ha dichiarato anche che la nave verrà disinfettata a fondo prima di ripartire per il suo prossimo viaggio. Nel frattempo, comunque, le autorità sanitarie ribadiscono che, contro il Norovirus, i normali gel igienizzanti si rivelano inefficaci. E che l’unica vera barriera resta il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone.