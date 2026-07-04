Orrore a Milano, accoltellato da un giovane gambiano che non conosce mentre è al bar: 20 fendenti a schiena e addome. Rischia la vita

Foto: Ansa e Youtube / Davide Canella (per Ansa) e frame da video Youtube nel riquadro

Sangue in strada

L'aggressore fermato dai clienti del locale: in 3 sono intervenuti per riuscire a bloccare la furia dell'africano nato in Italia di cui non risultano al momento ricoveri o trattamenti per problemi psichiatrici. Vittima e aggressore non si conoscevano: è giallo sul movente

Sangue in strada, all’improvviso. È un’aggressione di inaudita e cieca violenza quella che ha sconvolto la mattinata di Milano e il cui epilogo rischia di degenerare in tragedia. Sono all’incirca le 7.30 di oggi (sabato 4 luglio ndr), quando in Via Alfonso Capecelatro – nel quartiere San Siro della città – un 22enne nato in Italia ma di origini gambiane, ha brutalmente accoltellato un italiano di 55 anni, raggiunto da almeno 20 fendenti mentre si trovava all’esterno di un bar. La vittima, un incensurato residente nella zona del Giambellino, è ora ricoverato in codice rosso all’Ospedale Niguarda, in pericolo di vita e con prognosi riservata a causa dei colpi che lo hanno raggiunto alla schiena e all’addome. Giallo sul movente: vittima e carnefice non si conoscono neppure…

Orrore a Milano: 55enne accoltellato 20 volte da un gambiano nato in Italia

L’aggressore – il 22enne gambiano con nazionalità italiana e residente a Conegliano Veneto – si trovava tranquillamente a spasso per Milano da qualche giorno e lì, vestito completamente di nero e con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e da uno scaldacollo, è sbucato all’improvviso dall’angolo della strada con Via Paravia. Stando a quanto ricostruito sulla base delle testimonianze degli avventori del bar e dei riscontri e rilievi fin qui effettuati da chi indaga, sembra che senza proferire una sola parola, il giovane si sia avventato alle spalle del 55enne, che in quel momento stava chiacchierando con l’anziano padre, seduto su una sedia.

La vittima della feroce aggressione è ricoverata in gravissime condizioni

Tanto è vero che sembra che sia stato proprio il genitore della vittima il primo a intervenire, tentando coraggiosamente di gettare a terra l’aggressore. Ma la furia dell’aggressore evidentemente era tale che, nonostante quel disperato tentativo di difesa e la reazione anche di un primo avventore del locale, il 22enne ha continuato a sferrare coltellate, infierendo sul 55enne con coltellate sferrate anche frontalmente. La virulenza del giovane si è placata solo poco dopo, grazie al tempestivo intervento di altri tre o quattro clienti del bar – tra cui due cittadini egiziani – che si sono scagliati contro l’aggressore, riuscendo a bloccarlo a terra di forza.

Milano, 55enne accoltellato alla schiena e all’addome: vittima e aggressore non si conoscevano

Di lì a poco, quindi, le volanti con gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno tratto in arresto il 22 di origini gambiane con l’accusa di tentato omicidio, e hanno sequestrato l’arma che brandiva: un coltello con una lama di sette centimetri. Sull’asfalto, allora, resta il sangue del 55enne e nel quartiere lo choc per una una ferocia incontrollabile di cui, al momento, non sono ancora chiare le ragioni. Tanto che, scrive il Corriere della sera tra gli altri, «gli inquirenti non escludono che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici che l’avrebbero portato a colpire senza motivo».

Accoltellato da un giovane gambiano a Milano: è giallo sul movente

Un’ipotesi investigativa plausibile, certo, che però se da un lato spiegherebbe la follia di un gesto indirizzato contro uno sconosciuto – secondo la prima ricostruzione sembra che il 55enne (che abita al Giambellino) e l’aggressore non si conoscessero. E che non ci siano stati incontri pregressi durante la mattinata – da un altro canto sarebbe smentita dai familiari del 22enne che, scrive sempre il quotidiano di Via Solferino, «rintracciati dagli inquirenti, hanno riferito che (il ragazzo, ndr) non era mai stato in cura per problemi psichiatrici in passato» e «escludendo» che anche attualmente «il giovane sia seguito da una struttura per problemi di natura psichiatrica» (come riporta Il Giorno).