Milano, 55enne accoltellato dal gambiano, dopo l’orrore, la frase choc che indigna: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”

Foto: Ansa e Imagoeconomica / Alessandro Amoruso (foto imagoeconomica Salvini) e Paolo Salmoirago (foto Ansa Milano) (2 luglio 2026 (Imago) e 5 luglio 2026 foto Ansa di Milano)

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: una frase choc di questo tipo avrebbe rivolto alle forze dell’ordine, secondo quanto si apprende, il 22enne Lamin Saidilly bloccato dalla polizia ieri a Milano dopo aver accoltellato, con ben 20 fendenti, un italiano di 55 anni che si trovava fuori da un bar.

Gambiano che ha accoltellato il 55enne a Milano, dopo lo scempio violento la frase choc

Milano è sempre più fuori controllo, sprofondata in un’emergenza sicurezza che la sinistra di Palazzo Marino continua colpevolmente a ignorare. L’ultimo terrificante episodio di violenza gratuita, su cui questo giornale aveva già acceso i riflettori ieri, si arricchisce oggi di dettagli agghiaccianti che fotografano l’assoluta spavalderia della criminalità straniera che popola le nostre città.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

Lamin Saidilly, il 22enne regolare fermato dalla Polizia in Via Capecelatro dopo aver massacrato con venti coltellate un passante di 55 anni, dopo lo scempio violento perpetrato sulla vittima accoltellata all’improvviso mentre al bar a chiacchierare con il padre, si è spinto ancora oltre, sfidare lo Stato e le forze dell’ordine. E indignando tutti. «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», avrebbe dichiarato con agghiacciante cinismo subito dopo l’arresto. Parole che dimostrano la totale assenza di rimorso e, soprattutto, la convinzione di poter godere di una sostanziale impunità.

Salvini: «Si è divertito? Parole allucinanti, non esca più dal carcere»

La vittima – un italiano ricoverato al Niguarda, stabile ma ancora sedato e in prognosi riservata –, ignara di quanto stava per accadere, è stata aggredita alle spalle senza alcun motivo dal giovane. Un 22enne a lui del tutto sconosciuto. Solo il disperato intervento del padre del 55enne e di alcuni clienti del locale ha evitato il peggio. Permettendo di bloccare il criminale prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che lo avrebbero fermato e condotto a San Vittore.

Accoltellato a Milano dal gambiano, dopo la sfregio violento la provocazione

Una sequenza di orrore e arroganza che ha scatenato l’immediata e durissima reazione della politica. Il leader della Lega e ministro, Matteo Salvini, in particolare ha espresso l’indignazione di milioni di italiani sui propri canali social: «Parole allucinanti. Si è divertito e lo rifarebbe? Che non esca più dal carcere allora!», ha postato il vicepremier del Carroccio commentando la frase a sfregio del 22enne Lamin Saidilly. Una folle rivendicazione, quella del ventiduenne, che non è solo un insulto feroce alla vittima che lotta in ospedale. Ma che rappresenta l’ennesimo schiaffo provocatorio alla legalità.