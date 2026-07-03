Mastella: “Ho un tumore ma lotto per guarire. Ho paura di morire da solo. L’affetto mi ha commosso, noi politici siamo umani come tutti”

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (2luglio 2026)

La confessione

Tanta solidarietà ma anche tanta paura. E poi il ringraziamento a tutti quelli che gli sono vicini

Clemente Mastella ha un tumore. L’ex ministro e sindaco di Benevento, che ieri durante la festa della Madonna delle grazie nella sua città aveva rivelato di essere malato, lo ha confessato in due interviste a Repubblica e Corriere della Sera.

“Ho paura di morire”

“Ho un tumore e ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada”. Lo dice il sindaco di Benevento ed ex ministro in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale racconta di aver ricevuto la diagnosi solo di recente. “Ho capito di avere questo tumore da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato”, aggiunge. In un’altra intervista a Repubblica, Mastella spiega di aver deciso di parlare della malattia perché’ ” è importante condividere”.

“Siamo umani anche noi”

“I politici vengono visti troppo spesso in maniera negativa. Assistiamo a una sorta di offensiva a priori, come se fossimo tutti delinquenti. Certo, abbiamo commesso i nostri peccati. Ma non siamo immortali, siamo umani”, ha aggiunto il sindaco di Benevento. “Nelle telefonate che sto ricevendo, nei messaggi, nelle parole delle persone che incontro in strada, mi sembra quasi di vivere in anticipo quello che sarà quando non ci sarò più'”. “Spero che accada il più tardi possibile, naturalmente, ma non lo so”, conclude Mastella . “Però ho capito che, mettendo tutto sul piatto della bilancia, nella mia vita ho fatto più del bene che del male”.

Il tumore diagnosticato di recente

“Ho capito di avere questo tumore da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. La mia età ha rallentato il corso”, aggiunge. E a Repubblica, Mastella spiega di aver deciso di parlare della malattia perché’ “è giusto umanizzare”.

“Il tempo ha valore”

Mastella continua l’intervista, dicendo “ora sono tutto preso dall’inaugurazione della nuova piazza Risorgimento di Benevento. L’abbiamo completamente rifatta e ne vado orgoglioso. Ma oggi attribuisco un valore diverso al tempo. In momenti come questi capisci contemporaneamente due cose molto importanti e a prima vista contraddittorie: che la politica non può più perdere tempo. E che la politica non è tutto – racconta – Una paura ce l’ho. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada”.