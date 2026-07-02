Mastella e la confessione in chiesa a Benevento: “Anch’io sono malato e spero di farcela. Pregate per me”

Foto: Ansa foto archivio / Ciro Fusco (Luglio 2025)

La rivelazione

L'esponente politico annuncia di avere problemi di salute. Il ritratto di un uomo rispettato anche dagli avversari

Una confessione inaspettata, qualche giorno dopo avere festeggiato i cinquant’anni di politica. Clemente Mastella,79 anni, più volte ministro e oggi sindaco di Benevento, ha confessato di avere un problema di salute. Nell’incredulità generale e con una forte risposta di affetto da parte di tutti i presenti nella Chiesa più famosa della sua città.

Le parole di Mastella e la voce rotta dall’emozione

“A tutti voglio chiedere di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”. Lo ha detto con la voce rotta dall’emozione davanti alla basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, Clemente Mastella Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro, la dichiarazione di Mastella ha ‘gelato’ i tanti fedeli presenti nella basilica. Così dopo qualche attimo di silenzio è scoppiato un applauso di incoraggiamento per il sindaco.

Un uomo generoso

Clemente Mastella è stato parlamentare della Dc per diciott’anni. Poi, insieme a Pierferdinando Casini, ha fondato il Ccd, diventando ministro del lavoro nel primo governo Berlusconi. Successivamente, ha rotto con il centrodestra favorendo il ribaltone e la nascita del governo D’Alema.

Giornalista, Mastella è stato il portavoce della “Balena bianca” ed era molto vicino a Ciriaco De Mita ai tempi della segreteria nazionale del partito.

Ha poi fondato l’Udeur e il 2006 è diventato ministro della giustizia. Dimettendosi e facendo cadere il governo Prodi dopo un’indagine, rivelatasi infondata, sulla moglie, Sandra Lonardo.

L’anno dopo è tornato nel centrodestra, risultando eletto come europarlamentare nelle liste di Forza Italia. Politicamente è stato spesso ondivago, ma ha sempre suscitato rispetto per le sue qualità personali e la sua generosità. Alle ultime elezioni regionali in Campania, il figlio Pellegrino è stato eletto consigliere in un raggruppamento civico a sostegno di Roberto Fico.

La vicinanza di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia ha fatto sentire la sua vicinanza a Mastella. “Vedendolo in gran forma sono dolorosamente stupito delle parole odierne di Mastella : naturalmente pregherò per lui, ma ho fiducia anche nella sua scorza dura, avrà ragione del male, quale che esso sia”. Lo dichiara il presidente della Dc e deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi. Mentre il vicecapogruppo alla Camera, Alfredo Antoniozzi gli manda un messaggio: “Forza Clemente! Sei un leone”.

La festa per i 50 anni in politica

Recentemente, Mastella ha festeggiato i 50 anni di politica, con un incontro proprio a Ceppaloni, dove abita. Tra i partecipanti, il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, lo storico amico Pierferdinando Casini e tanti amici di ogni estrazione politica. Un’occasione per rinnovargli l’affetto e l’amicizia. Tra i presenti, anche Renzo Arbore, che lo aveva definito un “rappresentante swing della politica”.

Mastella non ha detto altro sulle sue condizioni di salute. Certo è che l’affetto dei partecipanti e la commozione generale sono anche lo specchio di una solidarietà unanime da tutto il mondo politico. Forza Clemente, abbiamo ancora bisogno per tantissimi anni di te.