Il piano straordinario
Emergenza carceri, il governo fa sul serio. Nuova riunione a Palazzo Chigi della cabina di regia sull’edilizia penitenziaria
Emergenza carceri, una fascicolo doloroso ben presente nell’agenda del governo Meloni. Una priorità che va oltre i quotidiani casi di cronaca. A Palazzo Chigi si è tenuta la sesta riunione della cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Alla riunione, promossa anche dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e dal ministro della giustizia Carlo Nordio, hanno partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria Marco Doglio, rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i provveditori interregionali alle opere pubbliche.
Sos carceri, a Palazzo Chigi nuova riunione della cabina di regia
La riunione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – conferma l’impegno del governo nel portare avanti con determinazione il Piano di Edilizia Penitenziaria, attraverso interventi concreti di manutenzione, ampliamento e nuove realizzazioni. “L’obiettivo resta quello di incrementare in modo significativo la disponibilità di posti detentivi, nel rispetto del cronoprogramma già definito sin dal varo del Piano straordinario”.