Emergenza carceri, il governo fa sul serio. Nuova riunione a Palazzo Chigi della cabina di regia sull’edilizia penitenziaria

Il piano straordinario

Emergenza carceri, una fascicolo doloroso ben presente nell’agenda del governo Meloni. Una priorità che va oltre i quotidiani casi di cronaca. A Palazzo Chigi si è tenuta la sesta riunione della cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Alla riunione, promossa anche dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e dal ministro della giustizia Carlo Nordio, hanno partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria Marco Doglio, rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i provveditori interregionali alle opere pubbliche.

Sos carceri, a Palazzo Chigi nuova riunione della cabina di regia

La riunione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – conferma l’impegno del governo nel portare avanti con determinazione il Piano di Edilizia Penitenziaria, attraverso interventi concreti di manutenzione, ampliamento e nuove realizzazioni. “L’obiettivo resta quello di incrementare in modo significativo la disponibilità di posti detentivi, nel rispetto del cronoprogramma già definito sin dal varo del Piano straordinario”.

Che cosa prevede il Piano di edilizia penitenziaria