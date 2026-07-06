Guerra in Ucraina, da domani il vertice Nato in Turchia. Trump fiducioso: “Putin sente la pressione, vuole finire la guerra”

Foto: Ansa Foto / MAXYM MARUSENKO (6 luglio 2026)

20 morti a Kiev

Il presidente americano confida in un accordo, mentre Rutte parla di un Putin in condizioni disperate

Da domani a mercoledì si terrà ad Ankara il vertice dei Paesi della Nato. Nella capitale turca, presso il palazzo presidenziale, sono attese le delegazioni dei 32 Stati membri chiamate a confrontarsi in un clima di crescenti sfide e tensioni su più fronti, rendendo la due giorni un appuntamento importante per il futuro. La guerra in Ucraina al centro del dibattitto, mentre Donald Trump si dice fiducioso sulla volontà di Putin e Zelensky di arrivare alla pace.

Le parole di Trump

Il presidente russo, Vladimir Putin, “vuole finire la guerra contro l’ Ucraina”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, aggiungendo: “Anche l’ Ucraina vuole finirla, e stiamo trattando, e vedremo se riusciremo a farla finire. È una cosa terribile”. Trump ha risposto così a chi gli ha chiesto un commento sugli ultimi attacchi russi contro Kiev. “Siamo più vicini di quanto la gente pensi”, ha aggiunto Trump dicendo che se ne parlerà al vertice Nato in Turchia. “Putin sente la pressione”, ha aggiunto l’inquilino alla Casa Bianca, che parlerà con entrambi i leader.

Rutte: “Putin è disperato”

Vorrei essere chiaro: tutti gli alleati devono fare la loro parte affinché il nostro sostegno all’Ucraina continui ad arrivare, perché la sicurezza dell’Ucraina è strettamente legata alla nostra”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa prima del vertice di domani.”La Russia continua a sferrare attacchi con droni e missili contro le città ucraine, proprio ieri sera si è verificato un altro terribile attacco”, ha aggiunto, “il messaggio dell’altra notte è stato ancora quanto Putin sia disperato, perché l’ Ucraina sta facendo meglio sul campo di battaglia”.

Il raid russo uccide 20 persone a Kiev

“Il numero di morti causa dall’attacco russo ha raggiunto quota 15 nella città di Kiev£, ha annunciato Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale Ucraina . Tkachenko ha specificato che i corpi di un uomo e di una donna sono stati ritrovati sepolti sotto le macerie. Secondo i servizi di emergenza ucraini, oltre 56 persone sono rimaste ferite. Il bilancio totale delle vittime nell’oblast di Kiev sale così a 20.