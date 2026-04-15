Meloni riceve Zelensky: “Italia al lavoro per costruire un percorso di pace”

Foto: Ansa foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi ( 09/dic/2025)

Oggi a Palazzo Chigi

La premier e il presidente dell'Ucraina si ritroveranno nel pomeriggio presso la sede del Governo Italiano. Successivamente Zelensky sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella

Politica internazionale al centro dell’agenda della premier Giorgia Meloni, che oggi pomeriggio riceverà a Palazzo Chigi Volodymyr Zelensky. Il presidente dell’Ucraina è già stato in Italia più volte dall’insediamento del governo Meloni: nel maggio 2023, poi nel giugno 2024 per il vertice G7 in Puglia, nell’ottobre 2024 per una nuova missione a Roma e nel luglio 2025 in occasione della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina.

Meloni: Italia schierata con la nazione aggredita

E proprio del legame e con l’Ucraina e dell’appuntamento in programma oggi, ha parlato la premier a margine del Vinitaly, ricordando che l’Italia «si è schierata senza se e senza ma, in questi anni, con la nazione aggredita. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare una mano a un popolo che si sta difendendo e che, con se stesso, difende anche noi. Ed è quello che continueremo a fare, chiaramente, mentre lavoriamo per cercare di costruire un percorso di pace che però deve essere sostenibile, sul quale l’Italia non è stata a guardare».

Proposte del piano di pace ispirate dall’Italia

Meloni ha sottolineato che «Quello che oggi esiste di concreto nelle proposte di piano di pace – penso alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina immaginate sul modello dell’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza Atlantica – era una proposta italiana che all’inizio fu guardata da tutti con sospetto e che poi è diventata la proposta che c’è nelle carte di un piano di pace».

Continueremo a lavorare con serietà per offrire soluzioni

«Continuiamo a fare il nostro lavoro con serietà, continuiamo a fare il nostro lavoro anche cercando di offrire soluzioni possibili ai nostri alleati, ai nostri interlocutori, e mi pare che questo sia un elemento che viene riconosciuto da tutti», ha concluso la presidente del Consiglio.

Dopo Palazzo Chigi Zelensky atteso da Mattarella

La visita si inserisce in una nuova fase della diplomazia ucraina con i suoi principali partner europei e arriva dopo quelle di ieri in Germania e Norvegia. Per l’Italia sarà l’occasione di ribadire il sostegno a Kiev per favorire il percorso di pace. L’incontro a Palazzo Chigi è previsto per le ore 15.30. Successivamente Zelensky sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella alle ore 17.