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Botta e risposta Zelensky-Putin. “Se hai liberato Kostantinovka, allora vediamoci lì”; “Ma la capitale resta Mosca”

Amara ironia dal fronte

Botta e risposta Zelensky-Putin. “Se hai liberato Kostantinovka, allora vediamoci lì”; “Ma la capitale resta Mosca”

Esteri - di Elsa Corsini - 4 Luglio 2026 alle 18:35

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di Elsa Corsini - 4 Luglio 2026