Chi è l’autore del gol più bello dei mondiali? Non è Messi ma Cabral, il terzino rivelazione di Capo Verde

Foto: Ansa Foto / Ronald Wittek (4 luglio 2026)

Una rete meravigliosa

Un'azione da fuoriclasse davanti al migliore calciatore del mondo destinata a rimanere nella memoria del torneo

Non è di Lionel Messi, che pure ha praticamente già vinto il titolo di capocannoniere, il gol più bello di questi mondiali. Ma di un anonimo terzino di Capo Verde, Lopes Cabral, la squadra che ha costretto proprio Messi e compagni a ricorrere ai supplementari per arrivare agli ottavi di finale. E l’Argentina ha avuto paura di uscire.

Il gol meraviglioso di Cabral

Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la gara va ai supplementari e segna subito Lisandro Lopez per l’Albiceleste, al 92′. Un gol che potrebbe far pensare alla ‘fine’ della partita, ma non va proprio così. Al 104′, Cabral rimette tutto in equilibrio con un gol da favola: il terzino capoverdiano riceve sulla sinistra, salta Mac Allister accentrandosi e con il destro disegna una traiettoria imprendibile per Martinez, che può solo restare a guardare il 2-2. Un rete veramente straordinaria, veramente degna di una competizione iridata.

Il capolavoro è poi incorniciato da un’esultanza destinata a diventare uno dei momenti iconici di questa Coppa del Mondo. Cabral vede il pallone entrare e poi inizia a correre, scuotendo la testa. Poi, la sua corsa finisce in tribuna per abbracciare e baciare la sua fidanzata, incredula come lui per l’andamento della serate. L’Argentina riuscirà a vincere solo in extremis evitando la lotteria dei calci di rigore. Ma il gol del terzino capoverdiano rimane impresso nella mente di tutti.

Chi è Cabral

Lopes Cabral, ventiquattro anni, olandese naturalizzato capoverdiano, difensore del Trabzonspor e della nazionale capoverdiana. Cresciuto nei settori giovanili di Spartaan ’20, Feyenoord, Twente ed Helsingborg, nel 2022 si è trasferito al Rot-Weiß Erfurt, con cui ha segnato una rete in 38 presenze nella quarta divisione tedesca nell’arco di due anni solari di permanenza in squadra (dal gennaio del 2022 a quello del 2024); nel gennaio del 2024 è stato acquistato a titolo definitivo dal Viktoria Colonia, club della terza divisione tedesca, con la quale nell’arco di una stagione e mezzo ha totalizzato complessivamente 46 presenze ed una rete.

Nel 2025 è stato ceduto a titolo definitivo all’Estrela Amadora, club della prima divisione portoghese. Dopo ottimi sei mesi, il 30 dicembre viene acquistato per 8,5 milioni di euro dal Benfica di José Mourinho, per poi essere ceduto ai turchi.

Ha esordito con la nazionale maggiore il 12 dicembre 2023 nell’amichevole persa 5-1 contro l’Algeria. Ieri, il capolavoro che per ora è il gol più bello realizzato in questa edizione dei campionati del mondo. E che per poco non stava per eliminare Messi. Per poco davvero. E forse avremmo festeggiato tutti.