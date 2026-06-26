Wimbledon, ecco il tabellone di Sinner e il possibile percorso verso l’agognata finale: si comincia con Kecmanović (ma non solo)

Foto: Ansa / Tolga Akmen (Foto d'archivio luglio 2025)

L'erba si tinge d'azzurro

Sorteggio fatto, cartellone stilato: l’attesa è finita. La compilazione del tabellone maschile ha ufficialmente tracciato la rotta di Wimbledon 2026, il terzo Slam stagionale che prenderà il via lunedì 29 giugno sui leggendari campi dell’All England Lawn Tennis Club. Gli occhi del mondo sportivo – e in particolare quelli del tennis italiano – sono tutti puntati su Jannik Sinner. Il numero uno del ranking ATP e campione in carica si presenta ai nastri di partenza con lo status di uomo da battere e la pesante eredità del titolo conquistato nel 2025. Per il talento altoatesino, il cammino verso la riconferma inizierà sul Centrale lunedì alle ore 14.30, in un match d’esordio che lo vedrà opposto al serbo Miomir Kecmanović.

Wimbledon, Sinner sfida il serbo Kecmanovic all’esordio

Come i più accaniti sostenitori e le cronache sportive registrano a suon di dati, numeri e riscontri, i precedenti storici sorridono ampiamente al fuoriclasse italiano, che ha sconfitto il serbo in tutti e quattro i confronti diretti disputati finora. Tuttavia, l’erba della prima settimana londinese nasconde sempre insidie legate alla rapidità dei rimbalzi e alla stabilità degli appoggi, elementi che richiederanno la massima concentrazione sin dallo scambio inaugurale.

Come noto, la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner ai Championships ha vissuto un prologo di grandissimo prestigio ed eleganza sui campi dell’Hurlingham Club di Londra, in occasione del tradizionale torneo esibizione “Giorgio Armani Tennis Classic“. Per il numero uno del mondo si è trattato del debutto assoluto stagionale sui prati verdi, una vetrina utile per ritrovare i giusti automatismi e testare i colpi dopo le ultime fatiche sulla terra rossa e il doloroso ritiro dal Roland Garros di Parigi.

Non solo Wimbledon: il battesimo di Sinner sull’erba all’Armani Classic

Nell’occasione della presentazione londinese per i primi assaggi del torneo di Wimbledon alle porte, Sinner si è sbarazzato agilmente del padrone di casa Cameron Norrie con un solido doppio 6-3, mostrando sprazzi del suo miglior tennis e un servizio già estremamente incisivo. Ma al di là del successo tecnico, la presentazione sportiva del campione ha regalato anche un siparietto di colore a bordo campo con l’intervistatrice.

Un divertente (e rassicurante) siparietto

La quale – notando una spiccata propensione di Jannik a verticalizzare la manovra – gli ha chiesto se stesse provando qualcosa di nuovo nel suo gioco. Eppure, davanti al diplomatico (enigmatico?) «non lo so» dell’azzurro, la cronista ha ribattuto sorridendo con un sonoro «stai mentendo!», innescando le risate del pubblico e dello stesso tennista. Una leggerezza che testimonia plasticamente la serenità e la fiducia con cui il campione è pronto ad affacciarsi sul torneo più importante dell’anno.

Sinner a Wimbledon: la proiezione del tabellone e le “quote” di Sky Tg24

Ma, al netto di assaggi e anticipazioni, aspettative riposte e sorprese ancor più eclatanti, quel che è certo è che superare lo scoglio Kecmanović significherà per Sinner addentrarsi in un tabellone che si preannuncia altamente spettacolare, ma di sicuro privo di sconti. Secondo l’analisi delle previsioni e delle proiezioni statistiche elaborate da Sky Tg24, per esempio, l’azzurro ha davanti a sé un percorso graduale ma via via più ripido. Dopo un potenziale secondo turno contro il portoghese Nuno Borges, al terzo turno potrebbe incrociare il peruviano Ignacio Buse. Gli ottavi di finale, invece, sempre le secondo le proiezioni statistiche citate, potrebbero regalare un derby azzurro ad alta tensione contro Luciano Darderi (numero 14 del seeding).

Wimbledon, i possibili avversari di Sinner secondo un ipotetico percorso

Ma non è ancora tutto. Già, perché secondo quanto ipotizzato, i veri nodi del torneo potrebbero arrivare a doversi sciogliere nei quarti di finale. Infatti, stando alle analisi e alle griglie di partenza di Sky Tg24, l’avversario teorico sulla strada di Jannik potrebbe essere il russo Daniil Medvedev (con i precedenti che vedono Sinner avanti 10-7). Qualora la logica dei favoriti dovesse essere rispettata, allora, la semifinale si trasformerebbe in un blockbuster d’altri tempi: l’altoatesino si trova infatti nella stessa metà di tabellone di Novak Djokovic, che debutterà contro il cinese Wu Yibing.

Pertanto, un eventuale Sinner-Djokovic in semifinale rappresenterebbe la finale anticipata del torneo, con i precedenti sul circuito in perfetto equilibrio (6-5 per l’azzurro). Mentre per l’atto conclusivo, la proiezione statistica individua il tedesco Alexander Zverev come principale candidato della parte bassa.