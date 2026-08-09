Sinner salta Cincinnati: “Non sto bene, conto di rientrare per gli Us Open”. Che problema ha al ginocchio

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Tennis

Adesso è ufficiale: Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse azzurro, alle prese con un problema al ginocchio, non prenderà parte al torneo vinto nel 2024, come confermato dagli stessi organizzatori con un post sui social: “Jannik Sinner si è ritirato dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Auguriamo il meglio al nostro campione del 2024, non vediamo l’ora di rivederti l’anno prossimo”. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo agli Us Open: l’ultimo Slam della stagione è in programma dal 30 agosto al 13 settembre.

Sinner non va a Cincinnati ma punta agli Us Open

“Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare”, ha detto Jannik Sinner, dopo l’annuncio della sua assenza al Masters 1000 di Cincinnati. “Auguro a Bob Moran e a tutto il suo team un torneo fantastico e di grande successo. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo e ora mi concentrerò sulla preparazione per gli Us Open” chiude l’azzurro, numero uno del ranking Atp.

I problemi al ginocchio nati a Wimbledon

Ma che problema ha Sinner? Secondo quanto emerso finora, si parla soprattutto di un’infiammazione/patologia da sovraccarico, cioè un fastidio legato ai carichi di allenamento, non di una lesione traumatica grave. Nei giorni scorsi Sinner si era sottoposto a controlli specialistici a Milano e successivamente a terapie/riabilitazione. Il 29 giugno, al primo turno contro Miomir Kecmanovic, Sinner era caduto in maniera piuttosto violenta: nel tentativo di recuperare un colpo aveva aperto le gambe quasi in spaccata, con una torsione anomala di anca e ginocchio.

Martedì scorso il campione azzurro era stato avvistato al Physioclinic di Milano, mentre in questi ultimi giorni è transitato più volte al J Medical di Torino, la sua struttura di riferimento, dove rimarrà anche nella prossima settimana per sottoporsi a controlli e terapie. Da qui la decisione del giocatore e dello staff di procedere all’insegna della precauzione. All’appuntamento newyorkese Jannik si presenterà senza aver disputato alcun match sul duro.